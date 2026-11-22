महिलाओं की चौपाल से लेकर जन विश्वास यात्रा तक, उत्तराखंड में प्रचार के लिए BJP का माइक्रो प्लान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दिसंबर अंत तक पार्टी की सभी मंडल तक की बैठकें पूरी हो जाएंगी। लोगों से संवाद के लिए नुक्कड़ सभाएं, महिलाओं की चौपाल, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बीच बैठकें, किसानों के सम्मेलन और जन विश्वास यात्रा का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। हरिद्वार में बैठक के दौरान बूथ से लेकर राज्य स्तर पर प्रचार, संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके तहत
दिसंबर में बूथ विजय अभियान होगा। 28 से 30 नवंबर तक जिला कार्य समितियों की बैठक होंगी। एक से पांच दिसंबर तक मंडल कार्य समितियों की बैठक होगी। 26 नवंबर को भाजपा अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी
दिसंबर में जोर पकड़ेगा पार्टी का चुनावी अभियान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि दिसंबर अंत तक पार्टी की सभी मंडल तक की बैठकें पूरी हो जाएंगी। लोगों से संवाद के लिए नुक्कड़ सभाएं, महिलाओं की चौपाल, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बीच बैठकें, किसानों के सम्मेलन और जन विश्वास यात्रा का निर्णय लिया गया है। सभी कार्यक्रम दिसंबर में होंगे। पार्टी की ओर से बूथ, मंडल, जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर पर हर वर्ग के अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
प्रवासी कार्यकर्ता करेंगे अभियान की निगरानी
चुनाव प्रचार की कमान दूसरे राज्यों से आए प्रवासी कार्यकर्ता संभालेंगे। प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज ने बताया कि पार्टी के सभी 19 जिलों के लिए दूसरे राज्यों से वरिष्ठ प्रवासी कार्यकर्ता, जिला विस्तारक के नाते आए हुए हैं। जल्द उन्हें जिले आवंटित होंगे। सभी सांगठनिक जिलों के साथ ही सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भी पूर्णकालिक विस्तारक तैनात किए गए हैं, जो चुनाव प्रबंधन के साथ ही प्रचार अभियान की भी मॉनीटरिंग करेंगे।
हर जिले, मंडल में होगा कार्य समिति का गठन
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी अगले महीने तक सभी मंडलों और जिलों में कार्य समिति गठित कर उनकी बैठक आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्य समितियों का गठन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाली पार्टी की विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में बूथ से लेकर मंडल, जिला स्तर तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।G
गंगोत्री से 25 दिसंबर को शुरू होगी जन विश्वास यात्रा
विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपनी जन विश्वास यात्रा का आगाज गंगोत्री से करेगी।शनिवार को बैठक के बाद प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जन विश्वास यात्रा के तहत पार्टी राज्य में कुल 26 जनसभाएं आयोजित करेगी। 2488 किमी की इस यात्रा को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में आयोजित किया जाएगा। गढ़वाल मंडल की जन विश्वास यात्रा का आगाज 25 दिसंबर को गंगोत्री से होगा और 9 जनवरी को देहरादून में समापन होगा।
दूसरी ओर, कुमाऊं की जन विश्वास यात्रा 27 दिसंबर को गोलू देवता मंदिर से शुरू होकर 7 जनवरी को हल्द्वानी में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्र के कई बड़े नेता शामिल रहेंगे।
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अदिति शर्मा
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