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उत्तराखंड एयरक्राफ्ट क्रैश : एक हेलीकॉप्टर, 4 कंपनियां और सवाल पर सवाल

By , Vinod Musan, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के चमोली जिले में हेलीकॉप्टर हादसे में एक पायलट और बेंगलुरु के 5 श्रद्धालुओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। बद्रीनाथ से कर्नाटक के श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर शुक्रवार दोपहर को ज्योतिर्मठ के पर्वत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

Uttarakhand aircraft crash
उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ इलाके में चाई गांव के पास पहाड़ी पर 'ट्रांस भारत एविएशन' के एक निजी हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा मिला।

उत्तराखंड की बद्रीनाथ घाटी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हेली सेवा के संचालन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सामने आई जानकारियों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर के स्वामित्व, परमिट, उड़ान और रखरखाव की जिम्मेदारी अलग-अलग कंपनियों के पास थी।

बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर शिव भोले ट्रेवल मार्ट ने स्काई पल्स कंपनी से लीज पर लिया था। शिव भोले ट्रेवल मार्ट इसका संचालन ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के परमिट पर कर रहा था। कंपनी ने अपने परमिट के लिए आवेदन किया हुआ है। इसकी प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिम्मेदारी चिपसन एविएशन के पायलट के पास थी, जबकि इसके रखरखाव (मेंटेनेंस) का जिम्मा शौर्य एयरोनॉटिक्स संभाल रही थी। इस तरह हेलीकॉप्टर के संचालन से जुड़ी अलग-अलग जिम्मेदारियां चार कंपनियों के बीच बंटी हुई थीं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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इस संबंध में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सीईओ प्रतीक जैन ने स्पष्ट किया है कि यह मामला उनकी जांच के दायरे में नहीं आता। इसकी जांच डीजीसीए की टीम करेगी। जांच के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है।

बता दें कि इससे पहले 24 अक्टूबर को नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में भी ट्रांस भारत एविएशन के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई थी। हालांकि, यूकाडा ने पुष्टि की है कि वह अलग हेलीकॉप्टर था।

● शिव भोले ट्रेवल मार्ट ने स्काई पल्स से लीज पर लिया था हेलीकॉप्टर

● ट्रांस भारत कंपनी के परमिट पर हो रहा था हेलीकॉप्टर का संचालन

● चिपसन एविएशन के पायलट पर था हेलीकॉप्टर को उड़ाने का जिम्मा

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सिंगल इंजन के भरोसे उड़ रहे हैं हेलिकॉप्टर

बता दें किचारधाम यात्रा के तहत बद्री-केदार हेली सेवा में मुख्य रूप से सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता है। केदारनाथ यात्रा के लिए चार प्रमुख हेलीपैडों गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, जामू से शटल सेवाएं और देहरादून के सहस्त्रधारा व जौलीग्रांट से चार्टर्ड सेवाएं संचालित की जाती हैं।

देहरादून से बद्री-केदार की यह हवाई दूरी तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। जो सिंगल इंजन के सहारे ही पूरा किया जाता है। हालांकि, यात्रा के दौरान यात्रियों की विशेष मांग पर विमानन कंपनियां अतिरिक्त भुगतान पर डबल इंजन हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराती हैं, जिनका किराया सिंगल इंजन के मुकाबले काफी अधिक होता है। बता दें कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर हल्के, कम खर्चीले और छोटे शटल फेरों के लिए व्यावहारिक माने जाते हैं। वहीं, डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर अधिक जटिल तकनीकी प्रणालियों से लैस होते हैं, जिसके कारण इनकी परिचालन लागत और यात्रियों का किराया अधिक होता है। डबल इंजन हेलीकॉप्टर में दो स्वतंत्र इंजन होते हैं। उड़ान के दौरान यदि एक इंजन खराब हो जाता है, तो दूसरा इंजन हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से उड़ाने या लैंड कराने में सक्षम होता है।

इसके विपरीत, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में केवल एक ही इंजन होता है, और तकनीकी खराबी की स्थिति में आपातकालीन लैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। उत्तराखंड जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी से बदलता है, डबल इंजन हेलीकॉप्टरों की भार उठाने की क्षमता और पावर रिजर्व अधिक होते हैं, जो उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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