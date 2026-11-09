दिवाली के बाद हरिद्वार में 310 AQI, देहरादून और हल्द्वानी में भी जहरीली हवा
दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा भी जहरीली हुई। हरिद्वार में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज हुआ। 9 नवंबर की सुबह यहां 310 एक्यूआई दर्ज हुआ। देहरादून और हल्द्वानी में कितना एक्यूआई रहा।
दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिला। धुंध, धुआं और कोहरे के बीच दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 दर्ज किया गया। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। हरिद्वार में सबसे अधिक 310 एक्यूआई तक पहुंच गया। वहीं राजधानी देहरादून में भी हवा की स्थिति खराब बनी हुई है। ये रीडिंग AQI.in द्वारा उपलब्ध आंकड़ों से ली गई है।
आंकड़ों के अनुसार, दीवाली की रात के बाद अगली सुबह यानी आज सोमवार 9 नवंबर को देहरादून में एक्यूआई 184 दर्ज किया गया। इस स्तर को 'खराब' श्रेणी में रखा है। यहां PM2.5 का स्तर 86 और PM10 का स्तर 149 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। वहीं, हल्द्वानी में एक्यूआई लेवल 78 दर्ज किया गया है। यहां PM2.5 का स्तर 47 और PM10 का स्तर 57 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है।
हरिद्वार में सबसे अधिक प्रदूषण
AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, हरिद्वार में सबसे अधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। यहां दीवाली के बाद 9 नवंबर की सुबह 310 एक्यूआई पहुंचा। प्रदूषण के मानकों में हरिद्वार में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। यहां PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है।
छोटी दिवाली पर देहरादून में एक्यूआई 290 पहुंचा था
इससे पहले छोटी दिवाली पर देर रात तक हुई आतिशबादी ने देहरादून की आबोहवा को जहरीला बना दिया था। एक्यूआई 290 तक पहुंच गया था। वहीं, पहाड़ों की वादियों में भी धूल और धुएं का असर देखने को मिला। दून से टिहरी और नैनीताल तक प्रदूषण बढ़ा। रुद्रपुर में एक्यूआई 152 पहुंचा। वहीं, ऋषिकेश में 150 पहुंचा।
पहाड़ों की पहचान पर प्रदूषण का ग्रहण
छोटी दिवाली के बाद पहाड़ों में प्रदूषण ने चिंता बढ़ाई। यहां की स्वच्छ आबोहवा ही सबसे बड़ी पहचान रही है। मैदानी शहरों में प्रदूषण का स्तर 200 के पार पहुंचने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है।
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