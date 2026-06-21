उत्तराखंड ADG का AI से वीडियो बनाकर कर दिया वायरल, इंस्टा पर बनाया फेक अकाउंट
उत्तराखंड में शरारती तत्वों ने एडीजी का AI से डांस वाला वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाया था।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। एडीजी का फर्जी वीडियो बनाकर शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट भी बनाया था। आरोपियों ने एआई पर पुलिस अधिकारी का डांस वाला वीडियो बनाया था।
सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस के नाम से बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से एडीजी-कानून एवं व्यवस्था का एआई जनरेटेड वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो में उनको डांस करते दिखाया गया, जिसे पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश माना जा रहा है। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की सोशल मीडिया प्रभारी भावना कर्णवाल की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। इस तहरीर में बताया गया है कि सोशल मीडिया निगरानी के दौरान इंस्टाग्राम पर उत्तराखंड पुलिस के नाम से बनाए गए अकाउंट पर ये वीडियो मिला। प्रारंभिक जांच में वीडियो एआई से बनाया गया प्रतीत हो रहा है।
एडीजी का फर्जी वीडियो बनाया
पुलिस के अनुसार, वीडियो में एडीजी-कानून एवं व्यवस्था को डांस करते दिखाया गया है। आरोप है कि कूटरचित और भ्रामक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे में इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है।
एसएसपी-एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि साइबर ठग फर्जी निवेश योजनाएं, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन बुकिंग समेत कई तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। किसी भी लालच या संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें। ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। फोन किसी दूसरे व्यक्ति को देने या रिपेयरिंग के लिए सौंपने से पहले सतर्कता बरतें।
सरकारी संस्था की कार्यप्रणाली पर असर पड़ा: पुलिस
एआई जनरेटेड वीडियो पर पुलिस का कहना है कि यह आईटी ऐक्ट और सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन है। इस तरह की गतिविधियों से न केवल गलत सूचना फैलती है, सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है। इस मामले में पुलिस ने अकाउंट, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आईपी एड्रेस और डिजिटल साक्ष्यों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
फोन ठीक कराया, खाते से लाखों कटे
धर्मपुर के मो. हनीफ ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। 30 मई को वे शॉप पर फोन ठीक करवाने गए। कुछ देर बाद एक कॉल आई। उसने पैसे कटने की बात कहकर फोन काट दिया। इसके बाद खाते से 80 हजार व 7500 रुपये कट गए। क्रेडिट कार्ड से डेढ़ लाख भी कटे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
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