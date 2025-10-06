रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई कार खाई में गिरी; यूपी के शख्स की मौत

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर एक कार खाई में जा गिरी। इससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित कुंड से रुद्रप्रयाग की ओर लौट रहे थे।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर एक कार खाई में जा गिरी। इससे यूपी के एक शख्स की मौत हो गई जबकि दो बच्चों सहित 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घटना शाम करीब पौने छह बजे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड और काकड़ागाड़ के मध्य उस समय हुई जब पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में रविवार शाम करीब पौने छह बजे केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड और काकड़ागाड़ के बीच एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण एक कार संतुलन होकर नदी किनारे खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दो बच्चों समेत 5 अन्य लोग घायल हो गए।

घटना स्थल पर बचाव के लिए गई पुलिस टीम को एक शख्स अचेत हालत में मिला। वहीं 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस टीम की ओर से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि भेजा गया। मृतक की पहचान यूपी के बाराबंकी जिले के शांति नगर निवासी मुकेश कुमार (40) के रूप में हुई है। घायलों में मुकेश कुमार की पत्नी अंजलि मौर्य (32) और उनकी पुत्री अमोली (5) शामिल हैं।