पश्चिमी विक्षोभ का देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में असर, बारिश-बर्फबारी के आसार; कोहरे का अलर्ट
Uttarakhand Aaj Ka Mausam: पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर सोमवार को देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दिया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे की संभावना जताई है।
Uttarakhand Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर सोमवार को साफ तौर पर देखने को मिला। देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में दिनभर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। राजधानी दून में अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को जहां अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वहीं सोमवार को यह गिरकर 22.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदला रह सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों पर जबकि देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ सकती है।
ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
मौसम विभाग के अनुसार 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है, साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मैदानी इलाकों में कोहरा
वहीं, मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मौसम विभाग ने कहीं-कहीं उथले से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
मौसम विभाग ने लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बने रहने से आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
