पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम, इन इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार
Uttarakhand Aaj ka Mausam: उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ठंड दस्तक देगी। पांच जिलों में बारिश के आसार हैं।
Uttarakhand Aaj ka Mausam: उत्तराखंड में चटख धूप के बीच एक बार फिर बादलों का डेरा डलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमालयी राज्य उत्तराखंड के पांच जनपदों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि अगले 48 घंटों में राज्य के पहाड़ी हिस्सों में तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने मुख्य रूप से 5 जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम परिवर्तन की संभावना है। आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, इन जनपदों में 23 फरवरी यानी आज और 24 फरवरी को कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है।
देहरादून-हरिद्वार और नैनीताल में कैसा मौसम
हल्की बारिश का यह पूर्वानुमान केवल पहाड़ी जिलों तक सीमित है, जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि, पहाड़ों में होने वाले इस बदलाव का असर मैदानी इलाकों की हवाओं पर जरूर पड़ेगा। देहरादून और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और ठंडी हवाओं के चलने से दिन के तापमान में हल्की कमी आएगी।
तापमान में उतार-चढ़ाव
इस साल फरवरी के महीने में उत्तराखंड के मौसम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते से देहरादून समेत अधिकांश मैदानी इलाकों और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा था। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को समय से पहले ही गर्मी का अहसास होने लगा था। मौसम विभाग का कहना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के आने से बढ़ते पारे पर फिलहाल 'ब्रेक' लगेगा। बारिश के इन दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन एक बार फिर लौट सकती है।
25 फरवरी से फिर बढ़ेगा तापमान
डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, 24 फरवरी के बाद यह विक्षोभ कमजोर पड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद 25 फरवरी से एक बार फिर पूरे प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा और चटख धूप खिलेगी। फरवरी के आखिरी सप्ताह में गर्मी की तपिश और बढ़ने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।