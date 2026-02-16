उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी, जानें- अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम
Uttarakhand Weather Updates: उत्तराखंड में मौसम परिवर्तन के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यावणी की है। जानें- आज से अगले पांच दिन प्रदेश में कैसा मौसम रहेगा।
Uttarakhand Five Days Weather Updates: उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और धूप खिली हुई है, जिससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड का असर अब भी बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम परिवर्तन की संभावना जताई है। 17 और 18 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं‑कहीं हल्की बारिश या 3300 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। शेष मैदानी जिलों में मौसम शुष्क और धूपदार रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, पंतनगर, मुक्तेश्वर और नई टिहरी जैसे स्थानों पर तापमान में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है, इससे स्वास्थ्य पर असर भी पड़ रहा है। प्रदेश में अगले एक-दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2–3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान में 1–2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है, जिसे मौसम की शुष्क हालत और चटख धूप से जोड़ा जा रहा है।
मुक्तेश्वर में सबसे कम तापमान
आज सुबह से उपलब्ध डेटा के मुताबिक, सबसे कम तापमान मुक्तेश्वर में लगभग 4.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान पंतनगर के मैदानी भाग में लगभग 24.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इसके अलावा, नई टिहरी में न्यूनतम लगभग 5.2 और अधिकतम लगभग 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
17–18 फरवरी को बारिश
मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को मौसम में बदलाव का संकेत दिया है। राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं‑कहीं हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों विशेषकर 3300 मीटर और उससे ऊपर में हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना है।
यह बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने की संभावना जताई जा रही है, जो उत्तर भारत के मैदानी और हिमालयी हिस्सों में मौसम को प्रभावित करेगा। इससे कहीं‑कहीं गरज‑चमक के साथ बारिश या हिमपात भी हो सकता है।
अगले पांच दिन कैसा मौसम
उत्तराखंड मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में देहरादून और पंतनगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय हल्की गर्मी और सुबह‑शाम ठंड बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 10–12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24–26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों जैसे मुक्तेश्वर, नई टिहरी और ऊँचाई वाले इलाके में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ तापमान न्यूनतम 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
