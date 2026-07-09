उत्तराखंड में 3 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका; स्कूल बंद
Uttarakhand Heavy Rain Alert Today: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 11 जुलाई तक बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आज देहरादून समेत पांच जिलों में स्कूल बंद हैं।
Uttarakhand Heavy Rain Alert Today: उत्तराखंड में 9, 10 और 11 जुलाई को तेज बारिश की आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, चट्टानें खिसकने और सड़कें होने की भी संभावना जताई गई है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
देहरादून समेत पांच जिलों में स्कूल बंद
भारी बारिश के अलर्ट के चलते गुरुवार को देहरादून समेत पांच जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अशासकीय, निजी विद्यालयों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गुरुवार को एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आशीष चौहान ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवकाश आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उधर, हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने छुट्टी के आदेश जारी किए।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी
मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 9 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चम्पावत में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
10 जुलाई को पौड़ी, नैनीताल, यूएसनगर, चंपावत व बागेश्वर में भारी से बहुत भारी, जबकि देहरादून समेत अन्य पहाड़ी जिलों में भारी वर्षा की आशंका है। इसी तरह 11 जुलाई को बारिश की तीव्रता कुछ कम रहने की संभावना, लेकिन नैनीताल, देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड व सड़कें बाधित होने की आशंका है।
सतर्कता
विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा आने और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। नदियों, गदेरों और बरसाती नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने से फ्लैश फ्लड का खतरा रहेगा। कई स्थानों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने, निचले इलाकों में जलभराव तथा बिजली और पेयजल सेवाएं प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है।
सलाह
चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। प्रशासन को संवेदनशील मार्गों पर निगरानी बढ़ाने, आपदा राहत दलों को सतर्क रखने और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र, दून ने प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 11 जुलाई को भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। केंद्र के निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बुधवार को बताया कि उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और पास के दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इन दोनों के असर से ही नौ व 10 जुलाई को उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं।
बारिश ने दूनवासियों को राहत दी
बारिश ने दूनवासियों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को अधिकतम तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री था, जो बुधवार को 28.8 रह गया। यह सामान्य से दो डिग्री कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दून का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पंतनगर में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री, मुक्तेश्वर में 17.6 डिग्री और नई टिहरी में 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक नीचे रहने से मौसम सुहावना बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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