उत्तराखंड में मौसम का तांडव जारी, देहरादून समेत कई जिलों में आज भी भारी बारिश; स्कूल भी बंद

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली में अलर्ट के चलते स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जानें, पूरे प्रदेश में आज मौसम का हाल।

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड के सात जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के मद्देनजर चमोली जिले में आज स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश के मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। उधर, बुधवार को पर्वतीय इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में भी एक से दो दौर की हल्की बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9:03 बजे तक ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहेगा, जबकि दोपहर 2:35 बजे तक यलो अलर्ट जारी रहेगा, जिसमें गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

बारिश ने बढ़ाई दिक्कतें, चमोली में स्कूल बंद प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज सुबह तक कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूल बंद करने, यात्रा सीमित करने और आपदा नियंत्रण दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।