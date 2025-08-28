uttarakhand aaj ka mausam heavy rain alert in dehradun chamoli bageshwar many places schools close उत्तराखंड में मौसम का तांडव जारी, देहरादून समेत कई जिलों में आज भी भारी बारिश; स्कूल भी बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में मौसम का तांडव जारी, देहरादून समेत कई जिलों में आज भी भारी बारिश; स्कूल भी बंद

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली में अलर्ट के चलते स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जानें, पूरे प्रदेश में आज मौसम का हाल।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 28 Aug 2025 07:15 AM
Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड के सात जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के मद्देनजर चमोली जिले में आज स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश के मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। उधर, बुधवार को पर्वतीय इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में भी एक से दो दौर की हल्की बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9:03 बजे तक ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहेगा, जबकि दोपहर 2:35 बजे तक यलो अलर्ट जारी रहेगा, जिसमें गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

बारिश ने बढ़ाई दिक्कतें, चमोली में स्कूल बंद

प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज सुबह तक कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूल बंद करने, यात्रा सीमित करने और आपदा नियंत्रण दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

लोगों को सलाह

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे जोखिम वाले इलाकों में यात्रा न करें। खासकर पर्वतीय और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में गैर-जरूरी बाहर निकलने से बचें। साथ ही, घर से बाहर निकलते समय मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की जारी चेतावनियों का पालन करें। आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक संपर्क नंबर हमेशा पास रखें और सुरक्षित स्थानों पर रहने की तैयारी रखें।

