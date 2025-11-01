25 साल में 20 गुनी बढ़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ और झारखंड को पीछे छोड़ा

संक्षेप: उत्तराखंड ने राज्य बनने के 25 साल में आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया है, जहां अर्थव्यवस्था 15 हजार करोड़ से 3.78 लाख करोड़ तक पहुंची है, प्रतिव्यक्ति आय 7 गुना से ज्यादा बढ़ी है, और SDG इंडेक्स 2023-24 में राज्य केरल के साथ पहले पायदान पर है।

लंबे संघर्ष और बलिदानों से नौ नवंबर 2000 को हासिल हुआ अपना उत्तराखंड राज्य 25 साल का वक्त पूरा कर चुका है। इन 25 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरे उत्तराखंड ने बेहद सधे हुए कदमों के साथ अपनी आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया है।

वर्ष 2001-02 में 15 हजार 826 करोड़ के साथ आगे बढ़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अब 3.78 लाख करोड़ रुपये का वृहद आकार ले चुकी है। यही नहीं सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने में कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। नीति आयोग की ओर से से जारी वर्ष 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों में केरल के साथ पहले पायदान पर है। वर्ष 2002-03 में प्रदेश की पहली निर्वाचित कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने पांच हजार 880 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था तो उसे काफी बड़ा बदलाव माना गया। अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की किसी निर्वाचित सरकार का यह पहला बड़ा बजट था। इस वर्ष भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 20 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया तो यह रिकार्ड ही बन गया। महज कुछ हजार रुपये के सालाना बजट के साथ शुरू हुआ उत्तराखंड के बजट के आकार अब एक लाख करोड़ से अधिक का हो चुका है

7 गुना से ज्यादा बढ़ गई प्रतिव्यक्ति आय 2001-02: 16,232

2011-12: 1,00,314

2014-15: 1,36,009

2017-18: 1,80,858

2022-23: 2,19,850

2024-25: 2,74,064

सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। 25 वर्ष की विकास यात्रा में कई नए आयाम छुए हैं। नए मील के पत्थर भी स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गनिर्देशन में डबल इंजन की सरकार के साथ उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राथमिक सेक्टर की मजबूती के लिए हाल में बागवानी और कृषि से जुड़ी 1200 करोड़ रुपये से अधिक की मिलेट की खेती, बागवानी से जुडी विशिष्ट नीतियां तैयार की गई है। निसंदेह उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

फर्राटा भरती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 2001-02: 15,826

2011-12: 1,15,328

2014-15: 1,61,439

2017-18: 2,20,222

2022-23: 2,92,670

2024-25: 3,78,245

(नोट: धनराशि करोड़ रुपये में)

यूं बढ़ता जा रहा है राज्य के बजट का आकार 2002-03: 05 हजार 880 करोड़

2014-15: 29 हजार 825 करोड़

2017-18: 39 हजार 856 करोड़

2020-21: 52 हजार 423 करोड़

2024-25: 89 हजार 230 करोड़

2025-26: 01 लाख 1175.33 करोड़

(नोट: अनुपूरक बजट राशि शामिल नहीं है)

छत्तीसगढ़ और झारखंड को पीछे छोड़ा वर्ष 2000 में उत्तराखंड के साथ दो और राज्य भी बने थे छत्तीसगढ और झारखंड। खनिजों और संसाधनों से भरपूर दोनों राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति अपने सहोदर राज्यों के मुकाबले ज्यादा संतोषजनक नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड अपने साथ अस्तित्व में आए बाकी राज्यों के काफी ज्यादा दूरी तय चुका है। तीनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में इसकी झलक साफ साफ देखी भी जा सकती है। वर्ष 2001 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय महज 16 हजार 232 रुपये थी। जो कि वर्ष 2011-12 में बढ़कर एक लाख 314 रुपये और फिर वर्ष 2023-24 में लंबी छलांग लगाते हुए 2.46 लाख रुपये से अधिक तक आ पहुंची है। जबकि इसी अवधि में छत्तीसगढ़ क्रमश 12 हजार 170 रुपये, 55 हजार 177 रुपये और 1.47 लाख रुपये का सफर ही तय कर पाया है।