Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand 2100 primary teachers recruitment education news

उत्तराखंड में जल्द होगी 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक दिवस पर मिली गुड न्यूज!

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 2100 बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 6 Sep 2025 05:29 AM
उत्तराखंड राज्य के सरकारी बेसिक स्कूलों में रिक्त 2100 पदों को भरने के लिए सरकार जल्द नई भर्ती करने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही जिलावार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन भी होंगे।

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

राजभवन में शुक्रवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई भर्ती से प्रत्येक बेसिक स्कूल में न्यूनतम दो-दो शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। साथ ही 2815 प्रवक्ता पदों पर एलटी शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन मिलने जा रहा है।

वहीं, हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त 830 पदों को भी वरिष्ठ एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन देकर भरा जाएगा। प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। साथ ही उन्होंंने बताया कि लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे 234 डॉक्टरों की सेवा खत्म कर दी गई है। ऐसे 55 और डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

Uttarakhand News

