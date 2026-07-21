उत्तराखंड में बारिश से तबाही: चारधाम यात्रा रोकी, मसूरी हाईवे धंसा, 2 की मौत; आज भी अलर्ट
Uttarakhand 21 July Weather: भूस्खलन और भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा रोक दी गई। देहरादून-मसूरी हाईवे धंस गया। कुमाऊ में दो की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand 21 July Weather: उत्तराखंड में बारिश के बाद आफतों का दौर जारी है। एक ओर जहां बारिश ने चारधाम यात्रा रोक दी है, वहीं कपकोट में उफनाई सरयू में जल लेने गया आठ साल का मासूम बह गया और धारचूला के गांव जुम्मा में आकाशीय बिजली गिरने से ग्रामीण की मौत हो गई। लगातार बारिश से देहरादून-मसूरी हाईवे का बड़ा हिस्सा कोल्हूखेत पानी वाले बैंड के समीप धंस गया। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
देहरादून-मसूरी हाईवे पर दरारें
दून-मसूरी मार्ग पर पर मोटी दरारें पड़ गईं। खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक रूट किमाड़ी मार्ग से देहरादून भेजा जा रहा है।
सोमवार को राज्य में बारिश-भूस्खलन की वजह से 142 सड़कें बंद हुईं। हालांकि लोनिवि ने देर सांय तक 70 सड़कों को खोल दिया, लेकिन 72 सड़कें अब भी बंद चल रही हैं। सड़कों के बाधित होने से जनजीवन प्रभावित रहा। उधर, बागेश्वर में सोमवार को उफनाई सरयू में जल लेने गया आठ साल का मासूम बह गया। बागेश्वर के लाहुर निवासी कमला देवी शिव मंदिर में जल चढ़ाने पहुंची थीं। उनके साथ आया मासूम राकेश नदी से जल भरते समय पैर फिसलने से बह गया। वहीं, धारचूला के गांव जुम्मा निवासी 55 वर्षीय दिवान सिंह की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई।
जगह-जगह भूस्खलन से चारधाम यात्रा रोकी
भारी बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए सोमवार को चारधाम यात्रा अस्थाई रूप से रोक दी गई। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि यात्रा मार्गों पर भूस्खलन के कारण पैदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को मौसम सामान्य होने पर यात्रा का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा।
24 घंटे अलर्ट मोड में रहें अधिकारी: धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की कि मौसम के अनुसार यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। मौसम खराब हो तो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं। अफसरों को यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ तत्पर रहने के निर्देश दिए।
आज ऑरेंज अलर्ट
देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को रुक-रुककर बारिश हुई। इसके चलते कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री तक नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने दून और बागेश्वर में मंगलवार के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। लेकिन, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते दून में दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम रहा। टिहरी में अधिकतम तापमान 22.4 और पंतनगर में 29.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन-तीन डिग्री कम रहा।
हेलीपैड विस्तार के लिए 51 करोड़ मंजूर
विभिन्न जिलों में हेलीपैड निर्माण, विस्तार और उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 51 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग हेलीपैड के साथ-साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क संपर्क मजबूत करने, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण तथा न्यायिक एवं कारागार अवसंरचना को सुदृढ़ करने में किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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