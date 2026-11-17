उत्तराखंड में 8 घंटे के भीतर सड़क हादसों में 17 की जान गई; बदरीनाथ हाईवे पर ही 11 मरे
उत्तराखंड में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक पांच अलग-अलग सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई और 38 घायल हो गए। सबसे भयावह ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे पर हुआ। बस खाई में गिरने से 9 की मौत।
उत्तराखंड में करीब आठ घंटे के भीतर तक अलग-अलग सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य घायल हो गए। सबसे बड़ा हादसा टिहरी जिले में ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हुआ। यहां गूलर बाजार के पास एक बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे नदी में गिर गई। हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। इसके अलावा टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में चार अन्य हादसे भी हुए। बदरीनाथ हाईवे पर ही दो हादसों में 11 लोगों की मौत हुई है।
पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन हादसों पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज कराने और प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए।
बदरीनाथ हाईवे पर बस नदी में गिरी, 9 की मौत
पुलिस के मुताबिक, टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे गूलर बाजार के पास यह हादसा हुआ। हरिद्वार से चमोली जिले के जोशीमठ जा रही बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे नदी में गिर गई। हादसे के समय बस में 34 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। हादसे में सात यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मृतकों में बस चालक राजेंद्र सिंह (48) और परिचालक अनुज भंडारी भी शामिल हैं। अन्य मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौसी निवासी विक्की (37) और रोहित कश्यप (37), पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी निवासी राज रॉय, टिहरी के मैखंडी निवासी पुन्नू (55), चमोली के गोपेश्वर निवासी सुशील प्रताप सिलोडी (55) और मध्य प्रदेश के दीपक गुप्ता (55) एवं विकास गुप्ता के रूप में हुई है।
घायलों का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। इनमें उत्तराखंड के अलावा झारखंड, बिहार, असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। घायलों में गुवाहाटी की तीन साल की बच्ची आयरा और उसकी मां नूरजहां (26) भी हैं। टिहरी की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि घटनास्थल पर तेज मोड़ है। हालांकि, हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
टिहरी में तीन अन्य हादसों में 4 की मौत
टिहरी जिले में बस हादसे के अलावा तीन और सड़क दुर्घटनाएं हुईं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक, पहला हादसा सोमवार रात पावकीदेवी क्षेत्र में बांसकाटल के पास हुआ। यहां एक यूटिलिटी कैंपर अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में बांसकाटल निवासी वीर सिंह (50) की मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग घायल हो गए।
दूसरा हादसा सोमवार देर रात शिवपुरी क्षेत्र में बदरीनाथ हाईवे पर हुआ। यहां एक स्कूटर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पर सवार दोगी क्षेत्र के आशीष सिंह (25) और प्रेम सिंह (32) की मौत हो गई। तीसरा हादसा घनसाली क्षेत्र में चमियाला-बूढ़ाकेदार मार्ग पर भटेडी बैंड के पास हुआ। यहां एक स्कूटर और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटर सवार सुरेंद्र सिंह (35) की मौत हो गई।
रुद्रप्रयाग में खाई में गिरी कार, 4 की मौत और 6 घायल
रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि क्षेत्र में भी सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। बांसवाड़ा-मोहनखाल मार्ग पर पोखरी से रांसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 10 लोग सवार थे। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रातभर चले बचाव अभियान के दौरान सभी लोगों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों में से चार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दूसरे स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
मृतकों की पहचान ऊखीमठ के रांसी गांव निवासी कुंवर सिंह (60), मदन सिंह (40), देड़ा गांव के सूरत सिंह (42) और दादा गैड़ गांव के बलबीर सिंह (70) के रूप में हुई है। घायलों में कांथा गांव की पूजा देवी (34) और उनकी आठ साल की बेटी वंशिका भी शामिल हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
सीएम धामी ने जताया दुख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी और रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का समुचित इलाज कराने और हादसों से प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद देने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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