6 की मान्यता रद्द, 11 को नोटिस; उत्तराखंड में इन पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के छह रजिस्ट्रर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की मान्यता रद्द करने के बाद दूसरे चरण में 11 अन्य दलों को नोटिस जारी किया है। इन्हें जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह सभी वे दल हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है। दलों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस पर सख्ती की।