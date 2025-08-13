Uttarakhand 11 parties gets notice 6 parties recognition cancelled election commission action 6 की मान्यता रद्द, 11 को नोटिस; उत्तराखंड में इन पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand 11 parties gets notice 6 parties recognition cancelled election commission action

6 की मान्यता रद्द, 11 को नोटिस; उत्तराखंड में इन पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका

इन्हें जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह सभी वे दल हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है। दलों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस पर सख्ती की।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनWed, 13 Aug 2025 10:31 AM
share Share
Follow Us on
6 की मान्यता रद्द, 11 को नोटिस; उत्तराखंड में इन पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका

भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के छह रजिस्ट्रर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की मान्यता रद्द करने के बाद दूसरे चरण में 11 अन्य दलों को नोटिस जारी किया है। इन्हें जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह सभी वे दल हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है। दलों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है। निर्वाचन आयोग ने इस पर सख्ती की।

इन पार्टियों की मान्यता की गई थी रद्द

● भारतीय जनक्रान्ति पार्टी,देहरादून

● हमारी जनमंच पार्टी, देहरादून

● मैदानी क्रान्ति दल,देहरादून

● प्रजा मंडल पार्टी,पौड़ी गढ़वाल

● राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी,हरिद्वार

● राष्ट्रीय जन सहाय दल,देहरादून

इन राजनीतिक दलों को दिया गया नोटिस

● भारत कौमी दल,झबरेडा, हरिद्वार

● भारत परिवार पार्टी,ज्वालापुर, हरिद्वार

● भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी अधोईवाला, देहरादून

● भारतीय सम्राट सुभाष सेना,लक्सर रोड,हरिद्वार

● भारतीय अन्तोदय पार्टी, देहरादून

● भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, देहरादून

● गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, देहरादून

● पीपल्स पार्टी,रुड़की जिला हरिद्वार

● प्रजातन्त्र पार्टी ऑफ इंडिया,रामनगर जिला नैनीताल

● सुराज सेवा दल,हल्द्वानी

● उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, देहरादून

Dehradun News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।