उत्तराखंड के कई जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट, बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी
उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई पहाड़ी जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही है।
उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई पहाड़ी जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही है।
देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई। सोमवार को भी मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है। इन जिलों में कुछ जगहों पर खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून और नैनीताल जिलों के कुछ ऊंचे इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि राज्य के बाकी जिलों में मौसम सूखा रहने की संभावना है।
आईएमडी देहरादून ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भी कुछ जगहों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटा के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।
देहरादून में स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया है। इसमें हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही गई है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम के अनुसार, डिफेंस जियोइंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने चमोली जिले के लिए हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए डेंजर लेवल 2 (येलो अलर्ट) घोषित किया है, जो रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे के लिए वैलिड है। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए भी डेंजर लेवल 1 (ग्रीन अलर्ट) जारी किया गया है।
अधिकारियों ने निवासियों और पर्यटकों को खड़ी ढलानों और हिमस्खलन वाले इलाकों से बचने, स्ट्रक्चरल नुकसान से बचने के लिए छतों से बर्फ हटाने और बर्फीले इलाकों में घूमते समय सतर्क रहने की सलाह दी है।
आईएमडी देहरादून सेंटर के डायरेक्टर सीएस तोमर ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हुई। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है उसके रात भर बने रहने की संभावना है। एक और कमजोर सिस्टम बन रहा है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होगा। 4 फरवरी से मौसम साफ होना शुरू होने की उम्मीद है।
उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम, खरसाली और गंगोत्री इलाके के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर यात्रियों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।