Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhad weather update avalanche alerts issued in several districts
उत्तराखंड के कई जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट, बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी

उत्तराखंड के कई जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट, बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी

संक्षेप:

उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई पहाड़ी जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही है।

Feb 01, 2026 07:32 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, मसूरी
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई पहाड़ी जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई। सोमवार को भी मौसम मिला-जुला रहने की संभावना है। इन जिलों में कुछ जगहों पर खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून और नैनीताल जिलों के कुछ ऊंचे इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि राज्य के बाकी जिलों में मौसम सूखा रहने की संभावना है।

आईएमडी देहरादून ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भी कुछ जगहों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटा के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है।

देहरादून में स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर ने भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए एक सेफ्टी बुलेटिन जारी किया है। इसमें हिमस्खलन और खराब मौसम के दोहरे खतरे की बात कही गई है। स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम के अनुसार, डिफेंस जियोइंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने चमोली जिले के लिए हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए डेंजर लेवल 2 (येलो अलर्ट) घोषित किया है, जो रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे के लिए वैलिड है। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए भी डेंजर लेवल 1 (ग्रीन अलर्ट) जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:प्रगति की उड़ान पर भारत, बजट 2026 पर उत्तराखंड CM पुष्कर धामी की 5 बड़ी बातें
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बिल्डरों की मनमानी पर रोक, रेरा ने लागू किया 3 बैंक खातों का नियम

अधिकारियों ने निवासियों और पर्यटकों को खड़ी ढलानों और हिमस्खलन वाले इलाकों से बचने, स्ट्रक्चरल नुकसान से बचने के लिए छतों से बर्फ हटाने और बर्फीले इलाकों में घूमते समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

आईएमडी देहरादून सेंटर के डायरेक्टर सीएस तोमर ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हुई। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है उसके रात भर बने रहने की संभावना है। एक और कमजोर सिस्टम बन रहा है, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं होगा। 4 फरवरी से मौसम साफ होना शुरू होने की उम्मीद है।

उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम, खरसाली और गंगोत्री इलाके के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर यात्रियों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।