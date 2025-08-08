उत्तराकाशी जलप्रलय में फंसे 650 लोगों को सुरक्षित बचाया, बेली ब्रिज का निर्माण भी तेज

उत्तराकाशी के धराली गांव में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों को तलाशने का काम अभी भी जारी है। खोजी कुत्तों ने मलबे के ऊंचे ढेरों को चीरते हुए और बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को आपदाग्रस्त धराली में कीचड़ में लापता लोगों की तलाश की।

उत्तराकाशी के धराली गांव में आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों को तलाशने का काम अभी भी जारी है। खोजी कुत्तों ने मलबे के ऊंचे ढेरों को चीरते हुए और बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को आपदाग्रस्त धराली में कीचड़ में लापता लोगों की तलाश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मंगलवार से अब तक 650 लोगों को बचाया जा चुका है, गुरुवार को 400 और शुक्रवार को 250 लोगों को बचाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बाकी लोगों को भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा।

उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों में तीन दिनों तक बाधित रहने के बाद शुक्रवार को संचार लाइनें बहाल कर दी गईं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे बचाव कार्यों में तेजी आएगी। धराली से लौटने के बाद धामी ने कहा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। प्रभावित इलाके में एयरटेल ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे बचाव कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी के बीच सड़कें अभी भी अवरुद्ध या टूटी हुई हैं और बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

बेली ब्रिज का निर्माण बचाव कार्यों पर कड़ी नजर रखने के लिए पिछले तीन दिनों से यहां डेरा डाले मुख्यमंत्री ने कहा, स्थिति निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन हम जल्द से जल्द स्थिति को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गंगनानी के पास लिंचा गाड़ पर एक पुल के ढहने के बाद, उस पर एक बेली ब्रिज का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बेली ब्रिज दो दिनों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा।