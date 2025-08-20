देहरादून में तेज बारिश व बिजली चमकने का अलर्ट, उत्तराखंड के मौसम पर IMD की क्या भविष्यवाणी

IMD का कहना है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के कई जिलों के लिए चुनौती भरे रहेंगे। तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका के चलते आम जनता और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 20 अगस्त के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में दिनभर गरज-चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

देहरादून में आज का मौसम सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की धूप के बीच दोपहर तक बिजली चमकने और तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक लगातार बारिश हो सकती है, जबकि रात को भी बादल घिरे रहने और मध्यम वर्षा की आशंका है।

प्रशासन की अपील मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और खंभों के नीचे खड़े न हों। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी लें। नदी-नालों के किनारे न जाएं, क्योंकि जलस्तर अचानक बढ़ सकता है।

अल्मोड़ा में सुबह हवादार और बादलों के साथ ठंडक बनी रहेगी। दोपहर में गरज-चमक के साथ बारिश शुरू होने की संभावना है। शाम तक तापमान बढ़कर लगभग 26 °C तक पहुंच सकता है। येलो वॉट का अलर्ट जारी है, जिसमें तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी शामिल है।