उर्मिला सनावर के 'ऑडियो बम' से हिला उत्तराखंड, कब क्या दावा किया? पूरी टाइमलाइन
अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा वायरल किए गए ऑडियो क्लिप और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ हुए विवाद ने अंकिता हत्याकांड में 'VIP' के मुद्दे को फिर गरमा दिया है, जिसकी सच्चाई अब सीबीआई की जांच में सामने आएगी।
उर्मिला सनावर के खुलासे के साथ शुरू हुए सियासी तूफान में वीआईपी कौन का जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। 22 दिसंबर को उर्मिला सनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की। इसके बाद पूरे राज्य में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग होने लगी।
अंकिता केस में किए कई दावे
भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और फिल्मी कलाकार उर्मिला सनावर के आपसी संबंधों को लेकर एक लंबा दौर चला। इसमें विवाद और सुलह के अध्याय भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुए। लेकिन दिसंबर आखिरी में उर्मिला के सनसनीखेज खुलासों ने उत्तराखंड की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि उर्मिला ने जो ऑडियो वायरल किए उसे लेकर खुद दावा किया कि यह बातचीत उनकी और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच हुई है।
सुरेश राठौर से खुद को किया अलग
हालांकि सुरेश राठौर ने 23 दिसंबर को खुद सामने आकर इन्हें एआई निर्मित ऑडियो करार देकर खुद को अलग करने की कोशिश की। लेकिन उर्मिला यहीं नहीं रुकी और वह लगातार ऐसे वीडियो जारी करती रही, जिसमें ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल थे, जिनमें अंकिता हत्याकांड को लेकर न सिर्फ बात की जा रही थी, बल्कि अंकिता भंडारी केस में लगातार उठ रहे वीआईपी के सवाल को फिर से सामने ला दिया।
लगातार हो रहे खुलासों के बीच उर्मिला और सुरेश राठौर पर मुकदमें दर्ज किए गए। इतना ही नहीं इन वीडियो के आधार पर आरोप लगा रहे तमाम विपक्षी राजनैतिक दलों के खिलाफ भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक तरफ पूरे उत्तराखंड आंदोलन में उबल रहा था तो उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर कुछ दिन अंडरग्राउंड रहे। दो दिन पहले अचानक बदले घटनाक्रम के बीच दोनों सामने आए।
उर्मिला के खुलासे से वीआईपी पर मचा सियासी तूफान
- 22 दिसंबर 2025: उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर पहला सनसनीखेज वीडियो अपलोड किया। साथ में एक कॉल रिकॉर्ड डालकर दावा किया वह अंकिता हत्याकांड के 'वीआईपी' का नाम जानती हैं और उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं।
- 24-26 दिसंबर 2025: वायरल वीडियो पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और भाजपा के अन्य नेताओं ने उर्मिला के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में केस दर्ज कराए। इन वीडियो और ऑडियो को फेक और एआई से बनाया बताया।
- 05 जनवरी 2026: उर्मिला ने एक और वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह एसआईटी की मदद करने के लिए उत्तराखंड आ रही है।
- 06 जनवरी 2026: स्वामी दर्शन भारती के संरक्षण में उर्मिला सनावर जांच के देहरादून पहुंची।
- 07 जनवरी 2026: को उर्मिला सनावर ने देहरादून में पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए।
- 08 जनवरी 2026: हरिद्वार में उर्मिला सनावर से एसआईअी ने पूछताछ शुरू की, जो शुक्रवार को भी जारी रही।
