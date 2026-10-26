अंकिता भंडारी केस में नार्को टेस्ट से पहले ही उर्मिला सनावर पहुंची जेल; पूर्व भाजपा विधायक से क्या विवाद
अंकिता भंडारी केस में आज उर्मिला सनावर अदालत में नार्को टेस्ट को लेकर अंतिम फैसला लेगी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। ताजा मामला पूर्व भाजपा विधायक से विवाद से जुड़ा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर चर्चाओं में रही अभिनेत्री उर्मिला सनावर अब पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ के परिवार से विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। अंकिता केस में उर्मिला को आज एक बार फिर देहरादून की अदालत में नार्कों टेस्ट को अपना अंतिम फैसला देना है। हालांकि उर्मिला पहले ही नार्को टेस्ट के लिए सहमति जता चुकी है, लेकिन अदालत ने उन्हें सोचने के लिए वक्त दिया था। इस बीच उर्मिला सनावर रविवार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी करने, पांच करोड़ रुपये मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रानीपुर पुलिस ने रविवार को अभिनेत्री उर्मिला सनावर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पुत्री दीपिका की शिकायत पर 24 अक्तूबर की रात को मुकदमा दर्ज किया गया था।
सुरेश राठौर के परिवार से क्या विवाद
सुरेश राठौड़ की पुत्री दीपिका राठौर ने उर्मिला पर पांच करोड़ रुपये मांगने, संपत्ति अपने नाम कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रानीपुर कोतवाली में तहरीर दी है। आरोप है कि उर्मिला का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रही हैं कि सुरेश राठौड़ मुझे कहीं दिखा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। ज्वालापुर से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की बेटी दीपिका राठौड़ के अनुसार 24 अक्तूबर को सोशल मीडिया पर उर्मिला का एक बयान सामने आया। इसमें उर्मिला उनके पिता सुरेश राठौड़, आरती गौड़ और कुछ अन्य लोगों के बीच अवैध संबंध की बात कह रही है। दीपिका ने बताया कि 24 अक्तूबर की रात उर्मिला ने रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और पांच करोड़ रुपये देने की मांग की। मांग पूरी नहीं करने पर पूरे परिवार को जान से मरवाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
उल्लेखनीय है कि सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर के बीच विवाद पहले भी सामने आ चुका है। वर्ष 2025 में दीपिका राठौड़ ने उर्मिला सनावर और एक अन्य युवक के खिलाफ उसकी अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में सहारनपुर निवासी युवक को गिरफ्तार कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अंकिता हत्याकांड को लेकर उर्मिला के बयान और नार्को टेस्ट के लिए सहमति के बाद अब सुरेश राठौड़ के परिजनों से उनका विवाद सामने आया है। वर्ष 2025 में सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की अंकिता हत्याकांड से जड़े ऑडियो वायरल होने के बाद सुरेश राठौर के खिलाफ नेहरू कॉलोनी देहरादून, बहादराबाद कोतवाली हरिद्वार, झबरेड़ा थाना हरिद्वार और डालनवाला थाना देहरादून में चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
दीपिका ने शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया था कि उर्मिला ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल की। व्हाट्सएप कॉल कर रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम करने और पांच करोड़ रुपये देने की मांग की। आरोप है कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। रानीपुर पुलिस ने रविवार को उर्मिला को सहारनपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया है। कोर्ट ने उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अंकिता मामले में उर्मिला की आज कोर्ट में फिर पेशी
देहरादून। अंकिता मामले में नार्को टेस्ट को लेकर अभिनेत्री उर्मिला सनावर सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में दोबारा अपना पक्ष रखेंगी। उन्हें नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति पर विचार करने के लिए अदालत ने समय दिया था। इससे पहले 23 अक्तूबर को अदालत में उर्मिला ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताई थी। अब उनकी पेशी पर यह स्पष्ट होगा कि वह परीक्षण पर क्या रुख रखती हैं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने ने उर्मिला को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था।
सीबीआई भी कर चुकी है अंकिता केस में पूछताछ
हरिद्वार। बीती 17 अक्तूबर को सीबीआई ने अंकिता मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ से पूछताछ की। इनमें अंकिता हत्याकांड की जानकारी, वायरल ऑडियो और वीआईपी के बारे में किए गए सवाल शामिल रहे। इसके बाद सीबीआई ने 18 अक्तूबर को उर्मिला सनावर से चार घंटे पूछताछ की थी।
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