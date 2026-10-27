एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी नार्को टेस्ट से बचाने के लिए की गई? उत्तराखंड पुलिस ने बताई असली वजह
उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी नार्को टेस्ट से पहले हुई। टेस्ट के लिए सहमति को उनकी अदालत में पेशी भी नहीं हो पाई। अब हरिद्वार पुलिस ने इसके पीछे की वजह बताई है।
बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में अभिनेत्री उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट के लिए मान गई है। हालांकि कोर्ट में उनकी सहमति देनी अभी बाकी है। आगामी 3 नवंबर को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उन्हें पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की तहरीर के आधार पर अरेस्ट किया गया है। वो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। नार्को टेस्ट से पहले उर्मिला की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। अब प्रकरण पर उत्तराखंड पुलिस का बयान आया है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्पष्ट किया कि उर्मिला की गिरफ्तारी नार्को टेस्ट से बचाने के लिए नहीं की गई।
अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नार्को टेस्ट को लेकर हरिद्वार पुलिस का बयान सामने आया है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्पष्ट किया कि उर्मिला की गिरफ्तारी नार्को टेस्ट से बचाने के लिए नहीं, बल्कि रानीपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में की गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश आने पर उर्मिला को महिला पुलिसकर्मियों के साथ नार्को टेस्ट के लिए भेजा जाएगा।
उर्मिला सनावर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा
एसएसपी ने बताया कि उर्मिला के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराएं हैं, जिसके चलते गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। उन्होंने नार्को टेस्ट से बचाने के लिए गिरफ्तारी किए जाने की चर्चाओं को अफवाह बताया। एसएसपी के मुताबिक, नार्को टेस्ट के लिए संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति और न्यायालय का आदेश आवश्यक है। इस मामले की जांच दूसरी एजेंसी कर रही है, जो स्वतंत्र है।
गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली पुलिस ने उर्मिला सनावर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उर्मिला ब्लैकमेल कर रही थीं और रविदास धाम अपने नाम करने के साथ पांच करोड़ रुपये की मांग कर रही थीं। आरोप यह भी है कि मांग पूरी न होने पर जान से मारने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो अपलोड करने की धमकी दी गई।
देहरादून में उर्मिला के खिलाफ एक और मुकदमा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में चर्चा में आई उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून में एक और मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई जांच के तहत नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने के लिए शुक्रवार को सहमति देने के बाद सनावर को सोमवार को अदालत में पेश होना था। सनावर के खिलाफ यह मामला देहरादून निवासी सागर की ओर से रविवार शाम पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सनावर ने सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ''भ्रामक, अनर्गल, मानहानिकारक एवं अशोभनीय वीडियो प्रसारित किए, जिनका मकसद चरित्र हनन करना और सार्वजनिक शांति भंग करना था।''
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