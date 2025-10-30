Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uproar in Uttarakhand Over Singer Act Accused of Making Offensive Remark Against Brahmin Community in Song
सिंगर की हरकत पर उत्तराखंड में बवाल, गाने में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

सिंगर की हरकत पर उत्तराखंड में बवाल, गाने में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

संक्षेप: उत्तराखंड के एक गायक पर अपने गाने में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। संबंधित संगठन ने मामले में पुलिस से शिकायत की है और सिंगर से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है।

Thu, 30 Oct 2025 08:11 AMGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के एक गायक की अपने गीत में ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी का आरोप है। उत्तराखंड विद्वत सभा ने लोकगायक की आपत्तिजनक टिप्पणी वाले गीत पर कड़ी आपत्ति जताई। सभा ने इस मामले में पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए गायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सभाजनों का कहना है कि गीत के माध्यम से समाज विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को विद्वत सभा अध्यक्ष हर्षपति गोदियाल की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून एसएसपी को संबोधित ज्ञापन उनके प्रतिनिधि सीओ विवेक सिंह कुटियाल को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित गीत में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे समाज के कई लोग आहत हुए हैं। सभा ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कृत्य बताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से दून की दूरी हो गई कम, ढाई घंटे में पूरा सफर; इस रूट पर ट्रैफिक खोला
ये भी पढ़ें:देहरादून में एटीएम बूथ में सड़ता रहा शव, किसी को भनक नहीं लगी
ये भी पढ़ें:लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को देहरादून की महिलाओं ने रुकवाया, क्या मामला

सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि देवभूमि के कलाकारों को समाज में समरसता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना चाहिए, न कि विभाजन और विवाद फैलाने वाले गीत गाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाया जाए और गायक को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

सीओ विवेक सिंह कुटियाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रकरण की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।