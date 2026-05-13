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60 साल नौकरी, हर साल 27 छुट्टियां और... उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या-क्या नए बदलाव

Gaurav Kala देहरादून
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उत्तराखंड में उपनलकर्मियों के लिए नए बदलाव जारी हुए हैं। इसमें अब 60 साल की नौकरी, हर वर्ष 27 छुट्टियां और अनुबंध अस्थाई के बजाय संविदा के आधार पर किया जाएगा।

60 साल नौकरी, हर साल 27 छुट्टियां और... उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या-क्या नए बदलाव

उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन के लिए संशोधित अनुबंध पत्र जारी किया है। इन कर्मचारियों का विभागीय अनुबंध अस्थाई के बजाय संविदा के आधार पर होगा, जिसे 60 वर्ष की आयु तक हर साल विस्तारित किया जाएगा। हर वर्ष 12 आकस्मिक और 15 उपार्जित अवकाश मिलेंगे।

कार्मिक विभाग के अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने मंगलवार को समान वेतन के लाभ के दायरे में आ रहे उपनल कर्मचारियों के लिए संशोधित अनुबंध पत्र जारी किया। कर्मचारियों की मांगों के अनुसार कई अहम बदलाव किए गए हैं।

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उपनलकर्मियों के लिए क्या-क्या बदलाव

पूर्व में जारी अनुबंध में इन्हें विभागों में अस्थाई तौर पर समायोजित करने की शर्त रखी गई थी, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे थे। अब उनका संविदा के आधार पर समायोजन किया जाएगा। साथ ही अब उपनल द्वारा तय अकुशल, अर्द्धकुशल से अधिकारी स्तर तक की सभी श्रेणियों को हटा दिया गया है। विभागीय पद की प्रवृत्ति के आधार पर संविदा पर तैनात होंगे। कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 12 आकस्मिक और 15 उपार्जित अवकाश ले सकेंगे। उपार्जित अवकाश अगले वर्ष अग्रसारित नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों को हर साल सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा विस्तार मिलता रहेगा। उन्हें वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा।

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साथ ही ग्रेच्युटी कुल मानदेय में शामिल मानी जाएगी। प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में कर्मचारी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने मंगलवार के अंक में ही इन बदलावों के संकेत दे दिए थे।

नर्सिंग बेरोजगारों का मसला कैबिनेट में नहीं आएगा: मंत्री

देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नर्सिंग बेरोजगारों का मामला अभी कैबिनेट में ले जाने का विचार नहीं है। डीजी हेल्थ को इसके परीक्षण के निर्देश दिए हैं। मंत्री मंगलवार को देहरादून में नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

ईसी रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में एसोसिएशन की अध्यक्ष भारती जुयाल ने नर्सिंग बेरोजगारों की मांग उठाई। मंत्री ने कहा कि नर्सिंग बेरोजगारों की दो फौज खड़ी हैं। एक वर्षवार और एक परीक्षा की बात करती है। यदि वर्षवार भर्ती कर दी जाती है तो जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा। हर साल छह हजार पास आउट होते हैं। नौकरी पांच सौ को हर साल दे पाएंगे। ऐसे में 12 साल में एक बैच के बच्चों को नौकरी दे पाएंगे। सबके लिए सोचना होगा।

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उग्र हुआ आंदोलन

देहरादून। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन उग्र हो गया है। नर्सिंग बेरोजगार और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पानी की टंकी पर चढ़े 40 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। मंगलवार को रौतेला के खुद पर पेट्रोल छिड़कने के बाद हड़कंप मच गया।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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