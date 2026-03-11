UPCL की लापरवाही से 5 अरब की बिजली बर्बाद, बिना रीडिंग 385 करोड़ के बिल थमाए
कैग की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूपीसीएल की लापरवाही से प्रदेश की 5 अरब की बिजली बर्बाद हो गई। बिना रीडिंग 385 करोड़ के बिल थमाए गए। वहीं, देहरादून स्मार्ट सिटी में भी करोड़ों के घपले की बात सामने आई है।
कैग की रिपोर्ट में यूपीसीएल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रिपोर्ट कहती है कि रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर क्षेत्र में 964 मिलियन यूनिट बिजली लाइन लॉस की वजह से बेकार हो गई, जिससे 488 करोड़ का नुकसान हो गया। विधानसभा में पेश की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिवेदन में इस पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों के दुरपयोग का मामला सामने आया है। ठेकेदारों को दिए 19 करोड़ रुपये एडवांस वापस नहीं लिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीसीएल में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया। साथ ही छापेमारी दल और राजस्व निरीक्षण विभाग भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीसीएल की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को बिना रीडिंग के बिल दिए जा रहे हैं। वर्ष 2021- 22 से 2023- 24 के दौरान केवल 31 प्रतिशत मीटरों की जांच की गई। जबकि एक लाख 13 हजार उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के आधार पर बिल दिए गए। यही नहीं बकाया भुगतान में देरी करने वालों के कनेक्शन काटने में भी देरी की गई। इसके साथ ही कैग की ओर से यूपीसीएल के बिलिंग सिस्टम, वसूली सिस्टम और निगरानी सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीसीएल के अधीक्षण और मुख्य अभियंता निरीक्षण कम कर रहे हैं।
बैठक तक नहीं कराई जा रही
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रिपोर्ट में कैग ने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम के बोर्ड में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। जबकि उत्तराखंड बीज और तराई विकास निगम ने वर्ष 2022- 23 में साल में एक भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं कराई गई। जबकि निदेशक मंडल की साल में चार बैठकें होना अनिवार्य है।
बिना बिजली के धूल फांकते स्मार्ट स्कूलों में कंप्यूटर
कैग रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट स्कूल परियोजना पर 5.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके तहत तीन स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड लगाए गए। लेकिन बिजली बिल न भरने के कारण लगाए गए उपकरण उपयोग में नहीं आ सके और बेकार पड़े रहे। वहीं 2.62 करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए 50 पर्यावरणीय सेंसर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस कारण उनका डेटा उपयोगी नहीं रहा। इसी तरह 4.85 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए ई-रिक्शा और ई-बस चार्जिंग स्टेशन भी बिना इस्तेमाल के बेकार पड़े रहे। वहीं सेंसर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉड्यूल पर 4.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए, लेकिन यह प्रणाली शुरू ही नहीं हो पाई।
देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों में करोड़ों का दुरुपयोग
कैग की रिपोर्ट में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कामों, भुगतानों में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं, गलत भुगतान और योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन का खुलासा हुआ है। कैग की 2018 से 2024 के बीच के कामों के ऑडिट में करीब 75 करोड़ की अनियमिताएं मिली हैं।
कई जगह धनराशि का दुरुपयोग हुआ, कुछ मामलों में ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया, जबकि कई परियोजनाओं पर खर्च होने के बावजूद उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाया। स्मार्ट सिटी की सीमा से ही बाहर भी काम कर दिया गया और एडवांस भुगतान तक कर दिया। अफसर सरकारी धन की वसूली तक नहीं कर सके। कैग की इस रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी को कभी भी पूर्ण कालिक सीईओ ना मिलने और हमेशा डीएम देहरादून को प्रभार देने पर सवाल उठाए गए हैं। स्मार्ट सिटी के कामों में अनियमितता का खामियाजा कहीं न कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ा
ठेकेदार से अनुबंध समाप्त, 19 करोड़ रुपये एडवांस वापस नहीं लिए
स्मार्ट सिटी मिशन के निर्धारित एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) क्षेत्र से बाहर 19.47 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। ठेकेदार के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद भी उससे 19.06 करोड़ रुपये के एडवांस की वसूली नहीं हो पायी। जिससे ये बजट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसे भी कैग ने बड़ी वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन का दुरुपयोग बताया। वहीं मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज की सही गणना न करने के कारण 81.12 लाख रुपये कम वसूले गए। परियोजना की धनराशि को बचत खाते के बजाय करंट अकाउंट में रखने के कारण करीब 6.20 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ। इसे भी सरकारी धन का दुरुपयोग माना गया।
नियम विरुद्ध दी 105 करोड़ की धनराशि
कैग रिपोर्ट के अनुसार दून लाइब्रेरी परियोजना में जीएसटी के दोहरे दावों और अधिक दरों के कारण 34.70 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अलावा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) को भी अनुचित भुगतान किया गया। जिसमें 34.70 लाख रुपये बिना उपस्थिति सत्यापन के और 35.84 लाख रुपये अयोग्य विशेषज्ञों की तैनाती के लिए दिए गए। इस प्रकार कुल 70.54 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।