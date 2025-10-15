Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UPCL Loses Lawsuit but people in uttarakhand to Pay 783 Crore

उत्तराखंड में अजब-गजब खेल, केस हारी UPCL पर जनता चुकाएगी 783 करोड़ रुपए

संक्षेप: उत्तराखंड में अजब-गजब खेल चल रहा है। यूपीसीएल लगातार तीन केस हार चुका है, लेकिन 783 करोड़ की वसूली जनता से होगी। जल्द ही यूपीसीएल 10 फीसदी तक बिजली का बिल बढ़ा सकता है। 

Wed, 15 Oct 2025 08:23 AMGaurav Kala रवि नेगी, देहरादून, हिन्दुस्तान
उत्तराखंड में अजब-गजब चल रहा है। एक तरफ ऊर्जा निगम केंद्रीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण-अपटेल में लगातार एक के बाद एक तीन मुकदमे हार गया है। इन तीनों के केस हारने की वजह से ऊर्जा निगम को तीन विभिन्न कंपनियों को 783 करोड़ रुपये चुकाने होंगे, लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। यानी वसूली जनता से होगी।

इन तीनों आदेश के लागू होने पर बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ जाएगा। बिजली के बिल में दस फीसदी तक की बढोतरी हो सकती है। अपने खर्च को पूरा करने के लिए ऊर्जा निगम शुरू से ही बिजली की दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं से वसूली करता आ रहा है।

आयोग ने अंतिम आदेश जारी किया

ग्रीनको बुद्धहिल कंपनी से जुड़े केस में यूपीसीएल को 233 करोड़ का भुगतान करना है। कंपनी अपटेल से जीत चुकी है। आयोग के स्तर से ऊर्जा निगम को किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया। अब आयोग ने अंतिम आदेश जारी कर दिया है। यूपीसीएल को इस राशि का किस्तों में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।

फैसला ऊर्जा निगम के खिलाफ आया

हिम ऊर्जा कंपनी के हाइड्रो पावर प्लांट को 2013 और 2016 की आपदा में नुकसान पहुंचा था। कंपनी ने क्षमता उपयोगिता-सीयू फैक्टर में आए अंतर की भरपाई की मांग की। इस मामले में भी अपटेल में से फैसला ऊर्जा निगम के खिलाफ आया है। इस प्रकरण में भी आयोग स्तर से ऊर्जा निगम को किस्तों में 300 करोड़ रुपये भुगतान के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

आयोग में केस दायर किया

गैस पावर सप्लाई करने वाली गामा कंपनी ने अपने प्लांट गठन के दौरान खर्च का सही आकलन बिजली दरों पर न करने पर विद्युत नियामक आयोग में केस दायर किया। यहां हारने पर कंपनी केंद्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण-अपटेल में गई। यहां अपटेल में गामा कंपनी केस जीत गई। अपटेल के फैसले के खिलाफ यूपीसीएल सुप्रीम कोर्ट गया। अपटेल के फैसले के अनुसार यूपीसीएल को गामा कंपनी को 550 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 250 करोड़ रुपये देने होंगे। कोर्ट में इस मामले में फैसले के बाद अब रकम चुकानी होगी।

विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने कहा कि अपटेल के आदेशों को विद्युत नियामक आयोग को लागू कराना है। इसके लिए ऊर्जा निगम मैनेजमेंट को निर्देशित किया जा रहा है। किस्तों में भुगतान के आदेश जारी किए जा रहे हैं। ताकि न ऊर्जा निगम पर अधिक भार पड़े और कंपनियों को भी भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।

Uttarakhand News UPCL

