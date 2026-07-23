UPCL केस हारा, 30 लाख लोगों को 229 करोड़ का फटका; कितना एक्ट्रा आएगा बिजली का बिल
UPCL Lost Case: यूपीसीएल एक बार फिर केस हार गया। इससे उसे 229 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई 30 लाख उपभोक्ताओं से की जाएगी।
UPCL Lost case: यूपीसीएल एकबार फिर गामा इंफ्रा से जुड़ा केस हार गई है। इससे यूपीसीएल पर 229 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। जो यूपीसीएल बिजली उपभोक्ताओं से ही वसूलेगा। 30 लाख उपभोक्ताओं पर ये भार पड़ेगा। प्रति उपभोक्ता औसतन 763 रुपए आर्थिक भार पड़ेगा।
यूपीसीएल को गैस पावर सप्लाई करने वाली कंपनी गामा इंफ्रा को लेकर विद्युत नियामक आयोग ने 2017 में फैसला दिया था। इसमें गामा इन्फ्रा की पहली यूनिट के लिए 388.96 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत स्वीकृत की थी। इसमें निर्माण के दौरान ब्याज और प्री-ऑपरेटिव खर्च को खारिज कर दिया गया था। गामा कंपनी ने आयोग के इस फैसले को केंद्र में अपटेल में चुनौती दी थी। अपटेल ने अपने फैसले में आयोग को निर्देश दिए कि वह रोके गए आईडीसी, प्री-ऑपरेटिव खर्चों और अतिरिक्त लागत का पुनर्मूल्यांकन करे।
विद्युत नियामक आयोग ने दोबारा सुनवाई करते हुए खर्च को 492.03 करोड़ रुपए तय कर दिया। इससे यूपीसीएल पर 229 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा। यूपीसीएल ने दोबारा आयोग के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। आयोग ने इस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर यूपीसीएल को 229 करोड़ का झटका दिया है। आयोग अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य प्रभात डिमरी, अनुराग शर्मा की ओर से बुधवार को फैसला दिया गया।
बिजली उपभोक्ताओं को झटके पर झटका
विद्युत नियामक आयोग की ओर से पिछले कुछ समय में किए गए कई फैसले उपभोक्ताओं के लिए झटका साबित हुए हैं। ग्रीनको बुद्धिल प्रकरण में भी यूपीसीएल को कंपनी को 500 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। हिम ऊर्जा प्रकरण में भी यूपीसीएल को 250 करोड़ के करीब भुगतान करना है। इसके साथ ही यूजेवीएनएल को भी पावर डेवलपमेंट फंड श्रेणी में यूपीसीएल को 556 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। ये सब पैसा किश्तों में उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है।
ऊर्जा निगम के अफसरों ने आदेश को दिखाया ठेंगा
यूपीसीएल के फील्ड अफसरों ने मुख्यालय के आदेशों को ठेंगा दिखा दिया है। दो दिन में कर्मचारियों और अधीनस्थों की एसीआर का ब्योरा भेजने के निर्देश पर 15 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर मुख्यालय ने नाराजगी जताई है।
अधिशासी निदेशक मानव संसाधन आरजे मलिक ने यह निर्देश दिए थे। ताकि प्रमोशन किए जा सकें। एमडी ने प्रमोशन प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय ने बुधवार को फिर साफ किया कि यदि एसीआर के अभाव में किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन रुकता है, तो संबंधित अफसर जिम्मेदार होंगे। जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
एमडी यूपीसीएल पीसी ध्यानी ने कहा कि खाली पदों पर पात्र कर्मचारियों का प्रमोशन तय समय पर सुनिश्चित कराया जाएगा। इसे लेकर मानव संसाधन अनुभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमोशन, एसीपी समेत कर्मचारियों से जुड़े सभी विषयों का समय पर निस्तारण होगा।
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