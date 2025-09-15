UP Tourist beaten in Nainital for threatening minor Girls with Revolver video viral VIDEO: नैनीताल में UP के पर्यटक की दनादन धुनाई, पिस्टल दिखा लड़की से मांग रहा था नंबर, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
VIDEO: नैनीताल में UP के पर्यटक की दनादन धुनाई, पिस्टल दिखा लड़की से मांग रहा था नंबर

नैनीताल के रामनगर में यूपी के एक टूरिस्ट की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि वह दुकान के पास एक लड़की से नंबर मांग रहा था, विरोध करने पर उसने पिस्टल निकाल ली।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालMon, 15 Sep 2025 02:07 PM
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में मुरादाबाद से आए एक पर्यटक की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि उसने दुकान पर सामान खरीदने के बहाने पास खड़ी एक लड़की से नंबर मांगा। विरोध करने पर रिवाल्वर निकाल ली। इसके बाद स्थानीय लोग आए और उसकी पिटाई कर दी।

जानकारी के अनुसार रविवार रात आरोपी पर्यटक यहां ढिकुली क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरा हुआ था। वह सामान खरीदने के लिए पास की दुकान पर गया। वहीं उसने एक युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की।

कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पर्यटक रविवार शाम एक दुकान के बाहर खड़ा था। दुकान में युवती भी खड़ी थी। युवती ने उस पर नंबर मांगने और नहीं देने पर पिस्टल दिखाने का आरोप लगाया है। जब मामला बढ़ा तो लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस का कहना है कि विरोध करने पर कुछ लोगों ने पर्यटक को पीटा। बताया कि जांच में पिस्टलनुमा लाइटर निकला है। पर्यटक दुकान के बाहर लाइटर जलाकर सिगरेट पी रहा था। उसका चालान किया गया है। युवती ने भी कंफ्यूज होने की बात कर तहरीर नहीं दी है।

पुलिस के हवाले

पिटाई की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लोग क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

