यूपी का हिस्ट्रीशीटर नसीम उत्तराखंड में गिरफ्तार, पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा

उत्तराखंड पुलिस ने रामनगर में यूपी के हिस्ट्रीशीटर को चोरी के दो केस में दबोचा है। देर रात जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी का लाखों का सामान भी बरामद कर लिया गया है।

नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस ने चोरी किए लाखों के सामान के साथ यूपी के हिस्ट्रीशीटर को पकड़कर दो मामलों का खुलासा किया है। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को यूपी के मुरादनगर का रहने वाला है।

रविवार को कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बृजमोहन गुरुरानी निवासी चोरपानी ने 23 अगस्त को घर में चोरी की जानकारी दी थी। उनके घर का ताला तोड़कर जेवरात व 40 हजार नकदी चोरी की गई थी। दूसरे मामले में शाकम्बर दत्त बलूनी निवासी भरतपुरी ने भी जेवरात व 70 हजार नकदी चोरी का केस दर्ज कराया था। उनके पुत्र राजेश बलूनी रुद्रपुर में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी हैं।

सीसीटीवी से हुई पहचान कोतवाल के अनुसार, पुलिस ने घटना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो एक संदिग्ध नजर में आया। जिसकी शिनाख्त कर नसीम अहमद निवासी भोजपुर जिला मुरादाबाद यूपी के तौर पर कर उसे रेलवे क्रासिंग चोरपानी से गिरफ्तार किया है।