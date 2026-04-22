Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिस मंदिर में पीएम-सीएम तक नहीं ले गए गनर, गर्भगृह में यूपी के DM हथियार लेकर घुसे

Apr 22, 2026 12:48 pm ISTGaurav Kala अल्मोड़ा
share

अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में यूपी के डीएम ने गर्भगृह में पूजा की। इस दौरान उनका गनर भी असलहा संग मंदिर में मौजूद था। इस घटना को लेकर मंदिर के पुजारियों में रोष है।

जिस मंदिर में पीएम-सीएम तक नहीं ले गए गनर, गर्भगृह में यूपी के DM हथियार लेकर घुसे

उत्तराखंड के पांचवें धाम जागेश्वर मंदिर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब यूपी के डीएम असलहा लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। इस घटना को लेकर मंदिर के पुजारियों में रोष है। मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस मंदिर में कभी पीएम और सीएम तक के गनर नहीं गए, वहां डीएम हथियार संग घुस गए। मामले में यूपी के डीएम का भी बयान आया है। उन्होंने घटनाक्रम पर अफसोस जताया है।

जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार को बरेली के डीएम का गनर असलहा लेकर गर्भगृह में पहुंच गया। इस घटना को लेकर मंदिर के पुजारियों ने नाराजगी जताई है। उधर डीएम अविनाश सिंह ने अनजाने में गनर से चूक होने की बात कही है।

ये भी पढ़ें:6 महीने की समाधि से जागे बाबा केदार, हिमालय में दिव्य केदारनाथ धाम की तस्वीर

जागेश्वर धाम संरक्षित पुरातन स्थल

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन एक संरक्षित पुरातन स्थल है। स्थानीय लोगों के अनुसार यूपी के बरेली के डीएम पत्नी संग सोमवार को पूजा-अर्चना के लिए जागेश्वर मंदिर पहुंचे थे। इसी बीच पूजा के दौरान अफसर के साथ कार्बाइन से लैस पुलिसकर्मी गर्भगृह में दाखिल हो गया। इस पर कुछ लोगों ने एतराज भी जताया।

ये भी पढ़ें:केदारनाथ यात्रा आज से शुरू, तीन धामों में गैर-सनातनी बैन; और क्या पाबंदी

घटना की तस्वीरें सामने आईं तो लोगों में नाराजगी

मंगलवार को घटना की तस्वीर सामने आने के बाद पंडित नवीन चंद्र भट्ट, मनोज भट्ट, पूरन भट्ट, मुकेश भट्ट, गोपाल भट्ट, बसंत भट्ट आदि ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि गर्भगृह में मोबाइल से फोटो और रील्स बनाने के अलावा असलहा लेकर पहुंचना बाबा के प्रति आस्था को ठेस पहुंचाने जैसा है। यह सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। पुजारियों ने एएसआई से ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:यात्रियों की सेवा, दुष्टों को दंड; धामी बोले-चारधाम सुरक्षा-सुविधा में न रहे कसर

मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक वरिष्ठ संरक्षक नीरज मैठाणी का कहना है कि जागेश्वर मंदिर में असलहा अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। मामले की जानकारी के बाद प्रवेश द्वार पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Jageshwar Dham

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।