UP Delhi Trains Fully Booked Two Months Festival season in Advance Railways Faces Surge ट्रेनों में दो माह की एडवांस बुकिंग, त्योहारी सीजन यूपी-दिल्ली के यात्री बेहाल; रेलवे की क्या तैयारी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UP Delhi Trains Fully Booked Two Months Festival season in Advance Railways Faces Surge

ट्रेनों में दो माह की एडवांस बुकिंग, त्योहारी सीजन यूपी-दिल्ली के यात्री बेहाल; रेलवे की क्या तैयारी

Train Booking: हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रोजाना निकलने वाली 72 ट्रेनों में करीब 60 ट्रेनों में टिकट आगामी दो महीने तक फुल बुक हो चुके हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में जाने वाले यात्री परेशान हैं।

Gaurav Kala हरिद्वार, रिजवान अहमद, हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:08 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेनों में दो माह की एडवांस बुकिंग, त्योहारी सीजन यूपी-दिल्ली के यात्री बेहाल; रेलवे की क्या तैयारी

Train Booking: इस साल त्योहारी सीजन उत्तराखंड से दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली करीब 60 ट्रेनों में दो महीने बाद की एडवांस टिकट बुकिंग मिल रही है। साथ ही बस अड्डे पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है।

हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 72 ट्रेनों की आवाजाही होती है। इन 72 ट्रेनों में करीब 60 ट्रेनों में टिकट आगामी दो महीने तक फुल बुक हो चुके हैं। दो महीने बाद की टिकट यात्रियों को मिल रही है। करीब 12 ट्रेनों में यात्रियों के लिए टिकट उपलब्ध हैं। टिकटों की एडवांस बुकिंग की वजह से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें:छह दिनों के अंदर पटना मेट्रो का उद्घाटन, सरकार ने कहा- सितंबर में ही चलेगी ट्रेन

यात्रियों की संख्या में 60 फीसदी की बढ़ोत्तरी

धर्मनगरी में बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही रहती है। साथ ही यहां बाहरी राज्यों के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। त्योहार सीजन के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 60 फीसदी तक बढ़ जाती है। सीआरएस अनिल ने बताया कि करीब 36 ट्रेनों के जोड़े रोजाना रेलवे स्टेशन पर आते और जाते हैं।

दिक्कतें

सीआरएस अनिल ने बताया कि दून एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, बनारस जनता एक्सप्रेस सहित आने और जाने वाली करीब 60 ट्रेनों में टिकट आगामी दो माह तक फुल बुक हैं। वहीं बस स्टैंड पर भी बसों की संख्या कम पड़ रही है। इस कारण यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों सहित उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बसों की किल्लत के चलते यात्रियों को कई घंटे बस स्टैंड पर बसों के पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ रही। बसों की कमी के कारण यात्रियों को बसों में भीड़ के बीच जूझना पड़ रहा है।

तैयारी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भीड़ बढ़ने के साथ संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं, एआरएम परिवहन निगम विशाल चंद्रा ने बताया कि त्योहारों की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा।

अतिरिक्त रुपये खर्च करने पड़ रहे

ट्रेनों और बसों की किल्लत की वजह से धर्मनगरी में यात्रियों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में अतिरिक्त रुपये खर्च करने पड़ रहे है। यात्रियों का अतिरिक्त समय भी खर्च हो रहा है। गंतव्यों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को रास्ते में कई वाहन बदलने भी पड़ रहे हैं। यात्री हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैसेंजर ट्रेन में 10 रुपये, एक्सप्रेस ट्रेन में 30 रुपये और सुपर फास्ट ट्रेन में 45 रुपये किराया देकर पहुंचता है।

Railway News Uttarakhand News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।