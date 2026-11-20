सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का देहांत

CM Yogi Mother Passed Away LIVE: आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ की मां का निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थीं। सीएम धामी, अखिलेश यादव, मायावती, एमपी सीएम मोहन यादव समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कल हरिद्वार में अंकित संस्कार किया जाना है। सीएम योगी उत्तराखंड आ रहे हैं।

20 Nov 2026, 02:59:10 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी ने सारे कार्यक्रम कैंसल किए CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी ने मां के निधन पर अपने सारे कार्यक्रम कैंसल कर दिए हैं। वे देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम योगी मां के अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे। कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाना है।

20 Nov 2026, 02:56:23 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: अखिलेश ने सीएम योगी की मां को श्रद्धांजलि दी CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी की मां के निधन की सूचना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “उप्र के मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।”

20 Nov 2026, 02:54:30 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी बच्चों को बांट रहे थे खुशियां, तभी मिली मां के निधन की सूचना CM Yogi Mother Passed Away LIVE: जब सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी मां के निधन की सूचना मिली, उस समय वो गोरखपुर में एक कार्यक्रम में थे और 50 हजार बच्चों को टेबलेट बांट रहे थे। पूरी खबर पढ़ें।

20 Nov 2026, 02:50:32 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी आ रहे उत्तराखंड CM Yogi Mother Passed Away LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने उत्तराखंड स्थित अपने पैतृक गांव आ रहे हैं। कल हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

20 Nov 2026, 02:49:07 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: योगी के भाई ने कंफर्म की निधन की सूचना सीएम योगी की मां सावित्री देवी अंतिम समय में अपने छोटे बेटे महेंद्र के साथ रह रहीं थी। उन्होंने ही सबसे पहले मां के निधन की सूचना कंफर्म की। सावित्री देवी की उम्र 91 साल थी। अधिक उम्र के चलते उन्हें अक्सर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती थीं। 14 मई 2024 को भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था।

20 Nov 2026, 02:46:33 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: 2024 में एम्स में मां के साथ करीब 20 मिनट बिताए थे CM Yogi Mother Passed Away LIVE: 16 जून 2024 को योगी आदित्यनाथ अपनी मां का हालचाल जानने एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। योगी ने डॉक्टरों से मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली और करीब 20 मिनट तक उनके साथ रहे। तब योगी की मां सावित्री देवी आंखों के ऑपरेशन के लिए एम्स में भर्ती हुईं थी।

20 Nov 2026, 02:45:39 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: 2022 में पैतृक गांव पंचूर आए थे सीएम योगी CM Yogi Mother Passed Away LIVE: योगी आदित्यनाथ मई 2022 में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। तब उन्होंने घर पर मां सावित्री देवी के साथ समय बिताया था। गांव में एक रात रुकने के बाद रवाना होते समय उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था।

20 Nov 2026, 02:44:42 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: एमपी सीएम ने दुख जताया मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया और कहा कि यह ऐसा दुःख है, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके समस्त परिवारजनों के साथ हैं।

20 Nov 2026, 02:44:07 PM IST CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम धामी ने दुख जताया CM Yogi Mother Passed Away LIVE: सीएम योगी की मां के निधन पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि माँ का स्नेह, ममता और आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। माँ का निधन परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि दुःख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके समस्त परिजनों के साथ हैं।