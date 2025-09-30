UP CM Yogi Adityanath edited Objectionable Image Uploaded on Facebook in Uttarakhand Sparks Uproar Minor Behind Post उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर, बच्चे की करतूत पर हड़कंप, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UP CM Yogi Adityanath edited Objectionable Image Uploaded on Facebook in Uttarakhand Sparks Uproar Minor Behind Post

उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर, बच्चे की करतूत पर हड़कंप

पंतनगर में विशेष समुदाय के एक नाबालिग ने फेसबुक पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीर फेसबुक पर डाल दी। इस घटना से हड़कंप मच गया। 

Gaurav Kala पंतनगरTue, 30 Sep 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर, बच्चे की करतूत पर हड़कंप

उत्तराखंड के पंतनगर में नगला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब समुदाय विशेष के नाबालिग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिटेड फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी। पोस्ट के वायरल होते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया।

घटना सोमवार की बताई जा रही है। भाजपा पंतनगर मीडिया प्रभारी विक्रांत सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीर बताते हुए एसएसपी, एसडीएम किच्छा और पुलिस प्रशासन को टैग किया।

ये भी पढ़ें:UP Top News: कल कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी, आज कई बड़े अफसर हो रहे रिटायर

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें क्षेत्रीय सौहार्द्र बिगाड़ने और माहौल खराब करने का प्रयास हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।

एसएचओ पंतनगर नंदन सिंह रावत ने बताया कि बच्चा नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, पुलिस एक्ट के तहत उसके परिजनों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अपनी गलती का एहसास होने पर बच्चे ने फेसबुक से विवादित फोटो डिलीट कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

CM Yogi News CM Yogi Adityanath Cyber Crime अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।