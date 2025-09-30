उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर, बच्चे की करतूत पर हड़कंप

पंतनगर में विशेष समुदाय के एक नाबालिग ने फेसबुक पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीर फेसबुक पर डाल दी। इस घटना से हड़कंप मच गया।

उत्तराखंड के पंतनगर में नगला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब समुदाय विशेष के नाबालिग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिटेड फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी। पोस्ट के वायरल होते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया।

घटना सोमवार की बताई जा रही है। भाजपा पंतनगर मीडिया प्रभारी विक्रांत सिंह चौहान ने इस मामले को गंभीर बताते हुए एसएसपी, एसडीएम किच्छा और पुलिस प्रशासन को टैग किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें क्षेत्रीय सौहार्द्र बिगाड़ने और माहौल खराब करने का प्रयास हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।