Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Untitled Storyuttarakhand world bank drinking water project 16 cities jal nigam tender update
उत्तराखंड के 16 शहरों को मिलेगा 24 घंटे पानी, विश्व बैंक की 1600 करोड़ की योजना को मंजूरी

उत्तराखंड के 16 शहरों को मिलेगा 24 घंटे पानी, विश्व बैंक की 1600 करोड़ की योजना को मंजूरी

संक्षेप:

उत्तराखंड के 16 उभरते शहरों की छह लाख आबादी को भरपूर पानी देने के लिए विश्व बैंक की 1600 करोड़ की योजना को केंद्र ने मंजूरी दी है, जिसके तहत तीन महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा।

Jan 03, 2026 07:35 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के तेजी से विकसित 16 शहरों में पेयजल सप्लाई को मजूबत सिस्टम बनाया जाएगा। विश्व बैंक की 1600 करोड़ की योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ सख्त मानक लागू कर दिए है। इसके तहत पेयजल योजना के जल निगम को पहले टेंडर कराने होंगे, उसके बाद ही केंद्र सरकार मंजूरी देगी। इन योजनाओं से 16 शहरों की करीब छह लाख आबादी को भरपूर पानी मिल सकेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसी महीने 16 शहरों की योजनाएं होंगी फाइनल

जल निगम के एमडी रणवीर सिंह चौहान के अनुसार इसी महीने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ मिल कर 28 शहरों में से 16 शहरों की योजनाओं को चिन्हित कर फाइनल किया जाएगा। इसके बाद कुल 1600 करोड़ के बजट के 30 प्रतिशत के टेंडर कराए जाएंगे। इसके बाद पूरा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेज कर मंजूर कराया जाएगा। उत्तराखंड के तेजी से उभरते शहरों में पेयजल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में इस प्रोजेक्ट की बेहद अहम भूमिका रहेगी। यहां एक लाख के करीब घरों की छह लाख की आबादी को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

ये भी पढ़ें:चीनी कहकर एंजेल चकमा को गोदने वाला नेपाली निकला, त्रिपुरा से उत्तराखंड तक बवाल

तीन महीने के भीतर टेंडर, छह महीने में काम शुरू

केंद्र सरकार की नई व्यवस्था से पेयजल योजनाओं के काम में तेजी आएगी। जल निगम को इस परियोजना के लिए तीन महीने के भीतर टेंडर कराने होंगे। छह महीने के भीतर काम शुरू करना होगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ योजनाओं को चिन्हित करते हुए केंद्र से मंजूरी मिलते प्रस्तावित काम शुरू किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर टैक्स में 50% तक की छूट, आदेश जारी

इन शहरों में होना है काम

सेलाकुईं, चकराता, हरिद्वार में रामपुर, पाडली गुज्जर, इमलीखेड़ा, रुद्रप्रयाग में उखीमठ, अगस्त्यमुनी, तिलवाड़ा, टिहरी कैम्प्टी, उत्तरकाशी में पुरोला, बड़कोट, नौगांव, चिन्यालीसौड़, चमोली में गैरसैंण, नंदप्रयाग, गोपेश्वर, यूएसनगर में सुल्तानपुर पट्टी, दिनेशपुर, गुलरभोज, नगला, केलाखेड़ा, लालपुर, महुवाडाबरा, नैनीताल में भीमताल, भवाली, कालाढूंगी, बागेश्वर आदि।

एमडी जल निगम के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में नए शहरों में पेयजल का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर प्रोजेक्ट मंजूरी को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।