Unregistered Madrasas Cannot Use Madrasa in Their Name Uttarakhand High Court direct बगैर अनुमति चल रहे मदरसे अपने ऊपर मदरसा न लिखें, उत्तराखंड HC की चेतावनी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Unregistered Madrasas Cannot Use Madrasa in Their Name Uttarakhand High Court direct

बगैर अनुमति चल रहे मदरसे अपने ऊपर मदरसा न लिखें, उत्तराखंड HC की चेतावनी

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मदरसा की तरफ से डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए कि बिना अनुमति के चल रहे मदरसे अपने ऊपर मदरसा नाम न लिखें, वरना जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:12 AM
share Share
Follow Us on
बगैर अनुमति चल रहे मदरसे अपने ऊपर मदरसा न लिखें, उत्तराखंड HC की चेतावनी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बगैर पंजीकरण चल रहे मदरसों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। मदरसों की ओर से दायर करीब तीन दर्जन से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि बगैर मदरसा बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे मदरसे अपने नाम के ऊपर मदरसा न लिखें, वरना जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। मामले में सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने की।

हाई कोर्ट ने मगंलवार को सुनवाई के बाद कहा कि यदि बगैर पंजीकरण के मदरसा लिखा मिलता है, तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने अब तक सील किए गए मदरसों की सील खोलने के भी निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के इस गांव में बैन के बावजूद बलि चाह रहे श्रद्धालु, आज HC में सुनवाई

सरकार लेगी फैसला

इसके अलावा एकलपीठ ने इन मदरसों से कहा है कि वे अपना एक शपथपत्र सील करने वाली अथॉरिटी को इस आशय से देंगे, कि वे इसमें कोई शिक्षण संबंधी कार्य नहीं करेंगे। इनमें क्या खोला जाएगा, उसपर निर्णय राज्य सरकार लेगी।

सुनवाई पर मदरसों की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन किया गया है। अनुमति अभी तक उन्हें नहीं मिली। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया, कि प्रदेश में अभी तक 416 मदरसे ही मदरसा बोर्ड में पंजीकृत है। शेष जो मदरसे सील किए हैं वो बिना अनुमति के चल रहे थे।

High Court News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।