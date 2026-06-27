कृषिमंत्री शिवराज ने उत्तराखंड को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, 100 करोड़ से बनेगा 'क्लीन प्लांट सेंटर'
शिवराज चौहान ने मुक्तेश्वर में ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ सहित राज्य के लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं। कार्यक्रम के दौरान चौहान ने जोर देकर कहा कि जब मिट्टी बचेगी, तो ही खेत और जमीन बचेंगे और तभी इंसानी जीवन सुरक्षित रहेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश के लिए कई करोड़ रुपए की बागवानी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 'क्लीन प्लांट सेंटर' भी शामिल है। इसके साथ ही जहां उन्होंने एक तरफ 46.32 करोड़ रुपए की लागत से बनी नौ विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ 323.34 करोड़ रुपए के 32 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को एक बड़ा हॉर्टिकल्चर हब बनाने में मदद के लिए हर संभव केंद्रीय मदद देने का वादा किया।
केंद्रीय मंत्री ने यह बातें उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 'खेत बचाओ अभियान' का उद्घाटन करते हुए कही। चौहान ने कहा कि उत्तराखंड कृषि और हॉर्टिकल्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही इस सेक्टर के हब के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा।
चौबटिया में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपए की लागत से 'क्लीन प्लांट सेंटर' स्थापित किया जाएगा, जहां सेब, अखरोट और बादाम जैसे फलों के उच्च-गुणवत्ता वाले पौधे उगाने पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की कि अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाया जाएगा, और राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर 15 करोड़ रुपए का एक खास एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
फेंसिंग कराने के 65 करोड़ रुपए देगी सरकार
चौहान ने कहा कि इस दौरान राज्य में बड़ी नर्सरी लगाने वालों को 4 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि छोटी नर्सरी के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मंत्री ने फेंसिंग कराने के लिए 65 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि किसानों को सही समय पर सही मौसम का अनुमान देने के लिए राज्य भर में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन लगाने के लिए 104 करोड़ रुपए मंजूर किए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने में भी सुधार होगा।
किसानों से सीमित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील
कार्यक्रम के दौरान चौहान ने जोर देकर कहा कि जब मिट्टी बचेगी, तो ही खेत और जमीन बचेंगे और तभी इंसानी जीवन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने किसानों से मृदा संरक्षण, खाद का सही इस्तेमाल और कुदरती चीजों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे।
इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सेहतमंद किसान, सेहतमंद मिट्टी और एक मजबूत खेती का सिस्टम ही एक विकसित भारत और एक विकसित उत्तराखंड की नींव है। उन्होंने आगे कहा कि 'खेत बचाओ' कैंपेन सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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