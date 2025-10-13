Hindustan Hindi News
इस राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए नया आदेश, कर्मचारी इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन

उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारी अब 30 नवंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को अपना सकते हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूपीएस को स्वीकार करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:39 AM
उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( यूपीएस) को अपना सकते हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पेंशन योजना को स्वीकार करने की अवधि बढ़ा दी है।

इससे पहले यूपीएस को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। लेकिन अब इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के भारी विरोध को देखते हुए यूपीएस लाने का निर्णय लिया था।

अपर सचिव वित्त अहमद इकबाल की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। विदित है कि 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं और उनकी सुविधा के लिए ही यूपीएस लाई गई है। हालांकि कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं।

उत्तराखंड में तकरीबन 40,000 सरकारी कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, जो नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि यूपीएस विकल्प देने के बावजूद उनकी प्राथमिकता पुरानी पेंशन योजना की बहाली ही है।

