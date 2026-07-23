बेरोजगार नर्सों ने पी लिया फिनायल, स्वास्थ्य मंत्री पर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया
देहरादून में भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों का सब्र तब टूट गया, जब मंत्री से वार्ता विफल होने के बाद चार ने फिनायल पी लिया। एक की हालत गंभीर है।
उत्तराखंड में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर आंदोलनरत बेरोजगार नर्सों का आक्रोश बुधवार को भड़क उठा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास पर वार्ता विफल रहने के बाद चार महिला अभ्यर्थियों ने फिनायल पी लिया। इनमें एक की हालत गंभीर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मंत्री जी ने बेरोजगार नर्सों की मांगों का मजाक उड़ाया।
जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर बुधवार सुबह मंत्री आवास का घेराव किया। पुलिस के रोकने के बाद नर्सिंग एकता मंच के नवल पुंडीर, राजेंद्र कुकरेती और लीला चौहान के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने 25-26 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा रद्द कर पूर्व की तरह वर्षवार भर्ती लागू करने की मांग रखी।
चार ने फिनायल पिया
पुंडीर का आरोप है कि मंत्री ने समाधान देने के बजाय उनकी मांगों का उपहास उड़ाया और उन्हें आवास से जाने को कह दिया। वार्ता विफल होने और मंत्री के रुख से आक्रोशित चार महिला अभ्यर्थियों ने फिनायल पी लिया। इनमें से चिन्यालीसौड़ निवासी अभ्यर्थी किरण रावत ने अधिक मात्रा में फिनायल पी लिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल सिनर्जी और बाद में दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। तीन अन्य अभ्यर्थियों-लीला, अन्नू और किरन ने भी फिनायल पीने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ धक्कामुक्की में अधिकांश फिनायल जमीन पर गिर गया।
वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बेरोजगारों ने स्पष्ट किया कि पूरी नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।
सफाई कर्मियों का सचिवालय कूच रोका
दूसरी तरफ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद सिटी मिजस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।
नगर निगम देहरादून और आसपास के निकायों के कर्मचारी पहले नगर निगम में एकत्रित हुए। यहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यहां से करीब 11:30 बजे सचिवालय के लिए रवाना हुए लेकिन पुलिस ने बैरीकेडिंग लगाकर सभी को आगे जाने से रोक दिया। यूनियन के प्रदेश संरक्षक चौधरी नरेश वैध ने कहा कि जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक निगम में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
ये हैं कर्मचारियों की मांगें
पर्यावरण मित्रों को जुलाई 2026 से 800 रुपये प्रतिदिन की दर से वेतन भुगतान, 715 अस्थायी पर्यावरण मित्रों की शीघ्र भर्ती, समान कार्य के लिए समान वेतन, अस्थायी कर्मचारियों के विनियमितीकरण, नियमितीकरण के लिए कटऑफ वर्ष 2018 के स्थान पर 2024 किए जाने, मृतक आश्रित नियमों में संशोधन की मांग की गई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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