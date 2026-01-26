PM मोदी के विजन में चमक रहा उत्तराखंड, देश की प्रगति में पूरा योगदान: राज्यपाल गुरमीत सिंह
गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि योग और आयुर्वेद उत्तराखंड की आत्मा हैं। राज्य को योग-भूमि और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की प्रगति यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड पूरे सामर्थ्य के साथ सहभागी बना है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे, सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम छू रहा है।
प्रधानमंत्री के विजन से उत्तराखंड को मिल रही नई पहचान
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के भविष्य संबंधी विजन के तहत शीतकालीन तीर्थाटन, बारहमासी पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन, अध्यात्म की वैश्विक राजधानी के रूप में राज्य को स्थापित करने और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।
योग-आयुर्वेद से वेलनेस हब की ओर उत्तराखंड
राज्यपाल ने कहा कि योग और आयुर्वेद उत्तराखंड की आत्मा हैं। राज्य को योग-भूमि और वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृशक्ति और बेटियां शिक्षा, सेना, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान
राज्यपाल ने बताया कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के शुद्ध और जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।
तकनीक से पारदर्शिता और आपदा प्रबंधन को मजबूती
उन्होंने कहा कि राज्य में तकनीक का उपयोग प्रशासनिक पारदर्शिता, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारी सम्मानित
इससे पहले 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रविवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने प्री-एसआईआर में उल्लेखनीय कार्य करने वाले रुड़की, खटीमा और चकराता के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर निर्वाचन गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर के जिलाधिकारियों को भी सम्मान प्रदान किया गया।
मतदान अधिकार नहीं, संवैधानिक कर्तव्य: राज्यपाल
राज्यपाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति सजग, जागरूक और सक्रिय नागरिक होते हैं। मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।
Gaurav Kala
