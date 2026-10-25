हरिद्वार के यूनानी कॉलेज में फर्जीवाड़ा, मान्यता पर लगी रोक
उत्तराखंड के एकमात्र यूनानी मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पदार्था, हरिद्वार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नहीं दी है।
उत्तराखंड के एकमात्र यूनानी मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पदार्था, हरिद्वार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता नहीं दी है। साथ ही संस्थान पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कागजों पर काम कर रहे टीचर
मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने 23 और 24 जून को कॉलेज का निरीक्षण किया था। इस दौरान 20 शिक्षक केवल कागजों पर कार्यरत पाए गए। आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कॉलेज प्रबंधन से साक्ष्य मांगे जाने पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए गए। जांच में फुटेज एडिटेड और छेड़छाड़ किए हुए पाए गए।
20 फर्जी टीचर मिले
समिति के मुताबिक, फुटेज में लूपिंग सीक्वेंस थे और समय के साथ फ्रेम का मिलान नहीं हो रहा था। इन साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने 20 शिक्षकों को फर्जी माना। प्रति फर्जी शिक्षक पांच फीसदी सीट कटौती के नियम के तहत कॉलेज की 60 बीयूएमएस सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। इसके अलावा, नियमों के गंभीर उल्लंघन पर संस्थान पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शिवकुमार बरनवाल ने भी आयोग के आदेश की पुष्टि की है। मान्यता नहीं मिलने से इस सत्र में कॉलेज की बीयूएमएस सीटों पर दाखिले नहीं हो सकेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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