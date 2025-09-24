कौन है 'दीवाना', मास्टरमाइंड खालिद की बहन के फोन पर नंबर सेव, इसी से UKSSSC के पेपर लीक

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस की जांच ‘दीवाना’ पर अटक गई है। दरअसल, मास्टरमाइंड खालिद की बहनों के फोन पर इस नाम से एक नंबर सेव था, इसी से पेपर भेजे गए थे।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातकस्तरीय परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण में जांच ‘दीवाना’ नाम पर अटक गई है। यह नाम पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड खालिद की बहन साबिया के फोन में एक नंबर पर सेव है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी से परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र की फोटो भेजी गई थी।

जांच में सामने आया है कि खालिद ने अपनी बहनों हिना और साबिया को पहले से निर्देश दिए थे कि परीक्षा शुरू होते ही इस फोन पर 'दीवाना' नाम से सेव नंबर से प्रश्नपत्र आएंगे और इन्हें प्रोफेसर सुमन तक पहुंचाना है।

रविवार सुबह करीब 11:35 बजे तीन पन्नों में प्रश्नपत्र के फोटो साबिया के फोन पर पहुंचे और उसने तुरंत इन्हें सुमन को भेज दिया। सुमन ने दस मिनट में 12 प्रश्न हल किए और जवाब वापस भेज दिए। इन्हें बाद में 'दीवाना' नाम से सेव नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया गया।