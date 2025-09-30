UKSSSC Paper Leak: 8 दिन से आंदोलन कर रहे युवाओं को CM धामी ने 15 मिनट में कैसे मनाया
UKSSSC Paper Leak: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में आठ दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच अचानक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए और 15 मिनट में उन्होंने युवाओं को मना लिया।
UKSSSC Paper Leak: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा के पेपर लीक मामले में आठ दिन से आंदोलित बेरोजगार युवाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंद्रह मिनट में मना लिया। सीएम की ओर से मिले आश्वासनों के बाद बेरोजगारों ने आंदेालन स्थगित कर दिया।
सोमवार शाम सवा तीन बजे रूठे युवाओं के बीच पहुंचे धामी ने पंद्रह मिनट में युवाओं से मन की हर बात जानी और सीबीआई जांच, मुकदमे वापसी समेत ज्यादातर मांगों पर हामी पर भर दी। परीक्षा रद्द करने की मांग पर भी उन्होंने कहा कि इसका निर्णय यूकेएसएसएससी के स्तर पर होगा। सीएम को अप्रत्याशित रूप से अपने बीच देख और मांगों को भी मानता देख युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया।
अपराह्नन सवा तीन बजे के करीब सीएम राजपुर विधायक खजानदास के साथ परेड ग्राउंड के निकट धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे। सीएम का काफिला आया देख एक बार को युवा भी हैरान रह गए। फिर सीएम सीधा उनके बीच पहुंचे और बिना किसी लाग लपेट के संवाद शुरू कर दिया। युवाओं ने मांग उठाई और सीएम ने कहा ओके। सीबीआई जांच की मांग की तो उन्होंने कहा ठीक और वहीं मौके पर संस्तुति की फाइल पर साइन कर दिए। इसके बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की।
पार्टी के भीतर और विपक्ष की घेराबंदी को तोड़ा
पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक तीर से दो निशाने साधे। खुद धरना स्थल पर पहुंच कर धामी ने सीबीआई जांच समेत ज्यादातर मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन देकर आंदोलित युवाओं को मना लिया। वहीं, पार्टी के भीतर और बाहर विपक्षी दलों से शुरू की जा रही घेराबंदी को तोड़ने में कामयाब रहे। इससे पहले भी कई मौके आ चुके है, जब धामी ने जनहित से जुड़े मामले में चौंकाने वाले अंदाज में बड़े फैसले लेकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
