UKSSSC Paper Leak: 8 दिन से आंदोलन कर रहे युवाओं को CM धामी ने 15 मिनट में कैसे मनाया

सोमवार शाम सवा तीन बजे रूठे युवाओं के बीच पहुंचे धामी ने पंद्रह मिनट में युवाओं से मन की हर बात जानी और सीबीआई जांच, मुकदमे वापसी समेत ज्यादातर मांगों पर हामी पर भर दी। परीक्षा रद्द करने की मांग पर भी उन्होंने कहा कि इसका निर्णय यूकेएसएसएससी के स्तर पर होगा। सीएम को अप्रत्याशित रूप से अपने बीच देख और मांगों को भी मानता देख युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया।

अपराह्नन सवा तीन बजे के करीब सीएम राजपुर विधायक खजानदास के साथ परेड ग्राउंड के निकट धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे। सीएम का काफिला आया देख एक बार को युवा भी हैरान रह गए। फिर सीएम सीधा उनके बीच पहुंचे और बिना किसी लाग लपेट के संवाद शुरू कर दिया। युवाओं ने मांग उठाई और सीएम ने कहा ओके। सीबीआई जांच की मांग की तो उन्होंने कहा ठीक और वहीं मौके पर संस्तुति की फाइल पर साइन कर दिए। इसके बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की।