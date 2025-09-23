कौन है खालिद मोहम्मद, उत्तराखंड में पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड, बहन को पहुंचाया हवालात

उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड का मुख्य किरदार खालिद मोहम्मद है। वह खुद अभ्यर्थी है, जिसने परीक्षा हॉल से टिहरी की एक महिला प्रोफेसर को पेपर के स्क्रीनशॉट भेजे। उसकी बहन हवालात में है और छह टीमें उसे ढूंढ रही हैं।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में देहरादून में प्रोफेसर सुमन पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रश्नपत्र हल करने में शामिल प्रोफेसर सुमन और परीक्षा में बैठे खालिद की बहन हिना को सोमवार को फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं खालिद की दूसरी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, पुलिस ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को भी जांच के दायरे में रखा है।

पेपर लीक का मास्टरमाइंड परीक्षा का पेपर हरिद्वार पथरी के आदर्श बाल सदन (एबीएस) इंटर कॉलेज से खालिद ने वायरल किया था। अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है, लेकिन खालिद के पकड़े जाने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी। एक सवाल यह भी है कि कहीं और से तो खालिद के पास फोटो नहीं आई थी। खालिद ने इसी सेंटर से परीक्षा दी थी। इधर, सोमवार को पुलिस ने इस सेंटर के 15 से 18 कर्मचारियों से पूछताछ की है।

कौन है खालिद मोहम्मद पेपर लीक प्रकरण में सामने आया खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर का रहने वाला है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले खालिद की पांच बहनें और एक भाई है। भाई मानसिक रूप से बीमार है, जिसको परिवार वालों ने छोड़ रखा है। सात बहनों में सिर्फ एक ने ही स्नातक तक की पढ़ाई की है। करीब तीन साल पहले देहरादून में संविदा पर जूनियर इंजीनियर (जेई) के पद पर तैनात हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद ही उसे सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद से वह लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था। बताया जाता है कि पिछले दो साल से वह घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। पुलिस को खालिद की बहन ने बताया है कि भाई अपना मोबाइल पेपर के दिन घर छोड़कर गया था। लोकेशन भी सुल्तानपुर टॉवर की है।

ढूंढ रहीं 6 टीमें पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी भी की है, लेकिन अभी तक का मुख्य आरोपी खालिद फरार है, जिसकी तलाश में छह टीमें दबिशें दे रही हैं। बहादरपुर जट पथरी के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में खालिद का सेंटर था। सीसीटीवी में खालिद पेपर खत्म होने के बाद ही बाहर निकला था। पुलिस ने उसकी बहन से भी पूछताछ की है। खालिद की बहन ने बताया है कि पेपर खालिद ने ही उसे भेजा था।