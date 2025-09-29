UKSSSC Paper Leak Sparks Uproar BJP Leader Quits Party in Solidarity with Jobless Youth UKSSSC पेपर लीक प्रकरण मचा रहा बवाल, बेरोजगारों के समर्थन में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UKSSSC Paper Leak Sparks Uproar BJP Leader Quits Party in Solidarity with Jobless Youth

UKSSSC पेपर लीक प्रकरण मचा रहा बवाल, बेरोजगारों के समर्थन में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी

यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण पर बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। इस बीच उत्तरकाशी में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ दी और देहरादून प्रदर्शन में शामिल हुए।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:41 AM
share Share
Follow Us on
UKSSSC पेपर लीक प्रकरण मचा रहा बवाल, बेरोजगारों के समर्थन में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और सरकार एसआईटी जांच पर भरोसा करने की बात कह रहे हैं। उत्तरकाशी में भाजपा नेता अभिषेक जगूड़ी ने पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की स्थिति काफी दयनीय है।

रविवार को जगूड़ी अपने समर्थकों के साथ उत्तरकाशी से दून पहुंचे और परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवाओं के साथ धरने पर बैठे। अभिषेक जगूड़ी भाजपा के भागीरथी मंडल के महामंत्री रह चुके हैं।

ये भी पढ़ें:UKSSSC पेपर लीक में जस्टिस बीएस वर्मा ने खुद को जांच से किया अलग, क्या वजह बताई

प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट और जिलाध्यक्ष नागेन्द्र चौहान को भेजे त्याग पत्र में जगूड़ी ने कहा कि देश एवं प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने के बावजूद जो दयनीय स्थिति आम जनता व युवाओं की बना दी गयी है, वह अत्यंत पीड़ादायक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है तथा उन्हें अपमानित करते हुए कई भ्रष्टाचारियों को सम्मानित पदों पर बैठाया जा रहा है।

UKSSSC Paper Leak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।