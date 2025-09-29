UKSSSC पेपर लीक प्रकरण मचा रहा बवाल, बेरोजगारों के समर्थन में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी

यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण पर बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। इस बीच उत्तरकाशी में भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ दी और देहरादून प्रदर्शन में शामिल हुए।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और सरकार एसआईटी जांच पर भरोसा करने की बात कह रहे हैं। उत्तरकाशी में भाजपा नेता अभिषेक जगूड़ी ने पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की स्थिति काफी दयनीय है।

रविवार को जगूड़ी अपने समर्थकों के साथ उत्तरकाशी से दून पहुंचे और परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवाओं के साथ धरने पर बैठे। अभिषेक जगूड़ी भाजपा के भागीरथी मंडल के महामंत्री रह चुके हैं।

प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट और जिलाध्यक्ष नागेन्द्र चौहान को भेजे त्याग पत्र में जगूड़ी ने कहा कि देश एवं प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने के बावजूद जो दयनीय स्थिति आम जनता व युवाओं की बना दी गयी है, वह अत्यंत पीड़ादायक है।