UKSSSC Paper Leak sister save khalid name of deevana real mastermind marriage broke UKSSSC: बहन ने खालिद को बचाने 'दीवाना' की कहानी रची, भाई ही मास्टरमाइंड; शादी भी टूटी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UKSSSC Paper Leak sister save khalid name of deevana real mastermind marriage broke

UKSSSC: बहन ने खालिद को बचाने 'दीवाना' की कहानी रची, भाई ही मास्टरमाइंड; शादी भी टूटी

UKSSSC Paper Leak: यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड खालिद और उसकी बहनों पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बहन ने खालिद को बचाने के लिए उसका नंबर दीवाना के नाम से सेव किया था।

Gaurav Kala देहरादून/हरिद्वार, हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:50 AM
share Share
Follow Us on
UKSSSC: बहन ने खालिद को बचाने 'दीवाना' की कहानी रची, भाई ही मास्टरमाइंड; शादी भी टूटी

UKSSSC Paper Leak: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन छिपा आया था। अगले दिन परीक्षा केंद्र में दाखिल होते ही उसने मोबाइल अपने विंडचीटर में छिपा लिया। परीक्षा शुरू होते ही अपने पेपर के सभी पेजों की फोटो खींचने की कोशिश की। वह तीन पेज की फोटो खींचने में कामयाब हो पाया। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि खालिद की बहन के फोन पर दीवाना नाम से जो नंबर सेव था, इस नाम का कोई शख्स नहीं है। दरअसल, बहन ने खालिद को बचाने के लिए दीवाना नाम का अफसाना गढ़ा था।

बहनों की शादी भी टूटी

पेपर लीक के आरोपी खालिद मलिक की पेशी के दौरान कोर्ट पहुंचे परिवार के एक करीबी ने दावा किया कि उसकी दो बहनों का रिश्ता टूट गया है। दोनों की शादी के लिए रिश्ते की बात चल रही थी। लेकिन, खालिद की करतूत सामने आते ही लड़के पक्ष वालों ने उसकी बहनों से रिश्ते से इनकार कर दिया है।

ये भी पढ़ें:नकल जिहादियों को मिट्टी में मिला देंगे, खालिद की गिरफ्तारी पर CM धामी

पेपर लीक कांड के तीन अहम किरदार

पेपर लीक मामले में पुलिस की बताई कहानी में तीन किरदार अहम हैं। खालिद मलिक और उसकी बहन साबिया जेल जा चुकी है। जबकि, 12 प्रश्नों की सॉल्वर प्रो.सुमन गवाह की भूमिका में है। पुलिस का दावा है कि पेपर का कुछ हिस्सा बाहर आया, वह सिर्फ एक परीक्षार्थी से जुड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कोई भी मामला जब तक संदेह से परे न हो, उसे क्लीन चिट नहीं दी सकती। पेपर शुरू होने के 35 मिनट में बाहर आया। वापस उसके उत्तर किसी परीक्षार्थी तक नहीं पहुंचे, यह पुलिस का दावा है। एसपी-देहात जया बलोनी ने बताया कि खालिद की ओएमआर शीट भी दूसरे छात्रों की सीट के साथ सील होकर आयोग पहुंच गई है, जिससे जांच के लिए मांगा जाएगा।

खालिद के बारे में

खालिद चार बहनों का भाई है। उसकी एक बहन साबिया जेल जा चुकी है। दूसरी बहन हिना इस मुकदमे में आरोपी है। हिना और साबिया के अलावा पुलिस ने दो अन्य बहनों से रायपुर थाने में लंबी पूछताछ की। रिश्तेदार ने बताया कि हिना और दूसरी बहन को मंगलवार रात दो बजे रायपुर थाने से छोड़ा गया। पुलिस कस्टडी से निकली हिना की तबीयत भी खराब हुई। बुधवार को उसे दून अस्पताल की इमरजेंसी में दिखाया।

खालिद आउटसोर्स पर नौकरी कर चुका है। उसने वर्ष 2013 में राजस्थान से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया। हापुड़ से स्नातक की डिग्री ली।

UKSSSC Paper Leak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।