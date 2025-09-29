UKSSSC paper leak Police Detain Student during Hunger Strike Scuffle Tears Women Clothes VIDEO UKSSSC पर आमरण अनशन कर रहे छात्र को ले गई पुलिस, महिलाओं के कपड़े भी फटे- VIDEO, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
UKSSSC पर आमरण अनशन कर रहे छात्र को ले गई पुलिस, महिलाओं के कपड़े भी फटे- VIDEO

UKSSSC पर आमरण अनशन कर रहे छात्र को ले गई पुलिस, महिलाओं के कपड़े भी फटे- VIDEO

UKSSSC paper leak: पेपर लीक प्रकरण में आमरण अनशन कर रहे छात्र को पुलिस जबरन उठाकर ले गई। धक्का-मुक्की में महिलाओं के कपड़े भी फटे हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानीMon, 29 Sep 2025 01:57 PM
UKSSSC पर आमरण अनशन कर रहे छात्र को ले गई पुलिस, महिलाओं के कपड़े भी फटे- VIDEO

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में चल रहे बेरोजगार युवाओं के धरने में पुलिस टीम दल-बल के साथ पहुंच गई। आमरण अनशन पर बैठे भूपेंद्र सिंह कोरंगा को जबरन उठा ले गई। इस दौरान युवाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की व हाथापाई हुई। आरोप है कि हंगामे में कुछ छात्राओं के कपड़े फट गए, चश्मे टूटे और हाथापाई में कुछ युवाओं को चोटें भी आईं।

पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौजूदगी में अनशनकारी भूपेंद्र कोरंगा को खींचते हुए पुलिस धरना स्थल से ले गई और एंबुलेंस में बैठाकर निकल गई।

महिलाओं को घसीटकर ले गई पुलिस

धरना स्थल पर मौजूद युवाओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार आंदोलित बेरोजगारों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान महिलाओं और युवाओं को घसीटते हुए ले जाते देखा गया।

उधर, हल्द्वानी में पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से नाराज युवा पुलिस के खिलाफ तहरीर लिख रहे हैं। इसे डीजीपी को भेजा जाएगा। आरोप है कि पुलिस ने महिला और पुरुषों का कोई लिहाज नहीं किया। युवतियों के साथ अभद्रता की। शांति पूर्वक धरने पर बैठे युवाओं पर बलप्रयोग का प्रयास किया गया। उधर, प्रशासन का कहना है कि अनशनकारी कोरंगा की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी थी। इस दौरान युवाओं ने विरोध किया।

बेरोजगार अपनी मांगों पर अड़े

धरना स्थल पर मौजूद उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी, विनोद कांडपाल और हरीश रावत ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक पेपर लीक की सीबीआई जांच, परीक्षा निरस्त और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।

भैंस के आगे बीन बजाकर जताया था विरोध

रविवार को आंदोलनरत युवाओं ने प्रतीकात्मक भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार की नीतियों पर तंज कसा था। हल्द्वानी में चल रहे धरने को बेरोजगार संघ समेत कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वंदे मातरम ग्रुप के शैलेंद्र सिंह दानू ने कहा कि सरकार सड़कों पर बैठे युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है, इसलिए रविवार को प्रतीकात्मक भैंस के आगे बीन बजाने वाला कदम उठाना पड़ा।

सीएम से फोन पर बातचीत, नहीं माने कोरंगा

रविवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमरण अनशन पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा से फोन पर बातचीत की थी। सीएम ने उनका हालचाल पूछा और स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी। साथ ही आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन कोरंगा ने स्पष्ट कहा कि सरकार तीन-चार मांगें पूरी कर दे, तभी आंदोलन समाप्त किया जाएगा।

छात्रा का दर्द

धरने में शामिल छात्रा ममता ने कहा कि लगातार पेपर लीक से उनका करियर बर्बाद हो गया है। अब तो घर वाले कहते हैं कि नौकरी लगनी नहीं, शादी कर लो। ममता की आपबीती ने आंदोलन स्थल पर मौजूद सभी युवाओं को भावुक कर दिया।

