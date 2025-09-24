गेट से कूदकर एग्जाम हॉल पहुंचा, जुराब में छिपाया फोन; UKSSSC पेपर लीक में खालिद पर नए खुलासे

UKSSSC exam paper leak: यूकेएसएसएससी पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद ने पुलिस के सामने नए खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि वह पीछे के गेट से कूदकर एग्जाम हॉल पहुंचा था। मोबाइल जुराब में छिपाया था।

UKSSSC exam paper leak: यूकेएसएसएससी पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद हरिद्वार में गिरफ्तार हो गया। उसने खुलासा किया कि वह चेकिंग से बचकर पीछे के गेट से कूदकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। उसने जुराब में मोबाइल छिपाया था। उधर, पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

UKSSSC एग्जाम का मास्टरमाइंड खालिद रविवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा में आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट, हरिद्वार में बैठा था। हरिद्वार में गिरफ्तारी के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने डेढ़ घंटे तक खालिद से पूछताछ की। इसके बाद उसे देहरादून में एसटीएफ कार्यालय लाया गया। खालिद ने बताया कि परीक्षा के बाद वह घर पहुंचा और बहन से मोबाइल लेकर फरार हो गया।

महिला प्रोफेसर को भी फंसाया खालिद ने ही यह मोबाइल साबिया को दिया था और इसी से प्रो.सुमन को प्रश्नपत्र के फोटो भेजे गए थे। वह रुड़की से ट्रेन में सवार होकर लखनऊ पहुंच गया। मंगलवार शाम हरिद्वार वापस पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, इस दौरान दोनों मोबाइल नहीं मिले। वह मोबाइल कभी गंगनहर तो कभी हरिद्वार-लखनऊ के बीच फेंकने की बात कहता रहा।

खालिद ने बताया कि उसने परीक्षा कक्ष में प्रश्नपत्र की तस्वीरें खींचीं और वॉशरूम में जाकर बहन को भेज दिया। परीक्षा के दौरान वह दो बार वॉशरूम गया था। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने खालिद को दून पुलिस के सुपुर्द किए जाने की पुष्टि की।