UKSSSC Paper Leak mastermind Khalid Mohammad Malik Arrested From Haridwa UKSSSC पेपर लीक केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से दबोचा गया, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़UKSSSC Paper Leak mastermind Khalid Mohammad Malik Arrested From Haridwa

UKSSSC पेपर लीक केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से दबोचा गया

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) स्नातक स्तर की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड खालिद मलिक को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारTue, 23 Sep 2025 08:19 PM
share Share
Follow Us on
UKSSSC पेपर लीक केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से दबोचा गया

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) स्नातक स्तर की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड खालिद मलिक को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले, उसकी बहन साबिया को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार, खालिद मलिक को हरिद्वार से पकड़ा गया और अब उसे देहरादून ले जाया जा रहा है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून अजय सिंह और हरिद्वार एसएसपी द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, खालिद मलिक को हरिद्वार से पकड़ा गया और अब उसे देहरादून ले जाया जा रहा है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून अजय सिंह और हरिद्वार एसएसपी द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। SSP अजय सिंह ने कहा, जांच में साजिश का एंगल सामने आया है, इसलिए इस पर कोई भी बयान विस्तृत पूछताछ के बाद ही देना उचित होगा। फिलहाल, खालिद को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वह इस मामले में वांटेड था।

उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल नहीं है, और यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया है। हम दोनों एंगल से जांच कर रहे हैं। एक साजिश के एंगल से और दूसरा यह कि उसने पेपर के 12 सवाल कैसे लीक किए। जांच अभी जारी है, पूछताछ चल रही है। उसकी बहन को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

क्या है मामला?

रविवार को पूरे राज्य में विभिन्न विभागों के लिए आयोजित इस परीक्षा के प्रश्नपत्र के तीन पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। ऋषिकेश की पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने बताया कि जांच में मिले सबूतों से साफ है कि खालिद, हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में किसी तरह का उपकरण लेकर गया था, जिससे उसने प्रश्नपत्र के तीन पन्नों की फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन पर भेजी जो साबिया के पास था।

उन्होंने बताया कि साबिया ने खालिद के फोन से ये प्रश्न टिहरी में सहायक प्रोफेसर सुमन के फोन पर भेजे और उनसे जवाब लिए। बलूनी ने कहा, साबिया ने खालिद को परीक्षा में नकल कराने के मकसद से सुमन को प्रश्नपत्र की फोटो भेजी और जवाब हासिल किए। इसलिए मामले में उसकी भूमिका को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है।

भाषा से इनपुट

Paper Leak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।