UKSSSC paper leak Mastermind Khalid Fails Again Despite Cheating Appeared in Exam 22 Times

UKSSSC में नकल के बावजूद मास्टरमाइंड खालिद फेल, 22 बार दे चुका परीक्षा

UKSSSC paper leak: यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में नकल के बाद भी मास्टरमाइंड खालिद परीक्षा में फेल हो गया। बताया जा रहा है कि वह 22 बार परीक्षा में बैठ चुका है।

Gaurav Kala हरिद्वार, सागर जोशी, हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:51 AM
UKSSSC paper leak: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद नकल के बावजूद परीक्षा में फेल हैं। एसआईटी इंचार्ज जया बलूनी ने बताया कि अब तक की जांच में खालिद के अंक बेहद कम हैं। पूछताछ में खालिद ने यह जानकारी दी थी। एसआईटी ने आयोग को उसके 12 सवालों के उत्तर देखने के लिए पत्र भेजा गया है। इसमें उन 12 सवालों के उत्तर देखे जाएं, जो पेपर खालिद ने वायरल किया था। बलूनी ने दावा किया है कि खालिद ने यह सवाल भी नहीं किए हैं।

22 बार दे चुका एग्जाम

इधर, एसआईटी ने कहा कि अब खालिद के प्रमाण पत्रों की भी जांच करेगी। खालिद ने पूछताछ में बताया कि उसने अब तक करीब 22 परीक्षाएं दी हैं, जिनमें वह पास नहीं हो पाया। पुलिस यह भी देख रही है कि खालिद जेई (जूनियर इंजीनियर) कैसे बना, जबकि इसके लिए उसने डिप्लोमा किया हुआ है। जया बलूनी ने कहा कि दस्तावेजों की पड़ताल से पूरे मामले की गहनता सामने आएगी और परीक्षा प्रक्रिया में हुए अनियमितताओं की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

सभी लोगों से बातचीत कर संवाद स्थापित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के ओर से जो सुझाव मिले हैं, उनको आयोग और शासन के समक्ष भेजा जाएगा। इस केस से जुड़ी किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो वह सार्वजनिक कर सकते हैं। नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। अन्य जिलों में भी जाकर एसआईटी टीम संवाद स्थापित करेगी।

पुराने पेपरों के नंबर भी देखे जाएंगे

एसआईटी ने खालिद से जानकारी ली है, खालिद की ओर से दी गई अन्य परीक्षा के पेपर भी देखे जाएंगे, कि खादिल ने पहले कितने नंबर आए थे। खालिद ने पुलिस को बताया है कि वह कई बार एक दो नंबर से रह गया है।

एसआईटी इंचार्ज जया बलूनी ने कहा कि अब तक की जांच में यह बात सामने आ रही है कि खालिद इस परीक्षा में भी फेल है, खालिद के कितने नंबर हैं, यह बाद में पता चल पाएंगे। खालिद की काफी देखने के लिए यूकेएसएसएससी आयोग को पत्र भेजा जा रहा है।

