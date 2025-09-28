UKSSSC पेपर लीक में जस्टिस बीएस वर्मा ने खुद को जांच से किया अलग, क्या वजह बताई

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने जिन रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा को जांच की कमान सौंपी थी, उन्होंने खुद को जांच से अलग कर दिया है। अब यूसी ध्यानी को कमान सौंपी गई है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक मामले में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति बीएस वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उन्होंने इस जांच से खुद को अलग कर दिया है।

धामी सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में कथित नकल के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में नया एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया है।

दो दिन पहले नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति बीएस वर्मा के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यह जिम्मेदारी लेने में असमर्थता जाहिर करने के बाद यह फैसला लिया गया है। आयोग को अन्य अधिकारियों व विशेषज्ञों का सहयोग लेने की स्वतंत्रता होगी। आयोग का कार्यक्षेत्र पूरा राज्य रहेगा। इसके साथ ही आयोग एसआईटी की रिपेार्ट का संज्ञान लेकर कानूनी मार्गदर्शन भी देगा।

छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। छात्रों को भड़काया जा रहा है। छात्रों को सड़कों पर लाकर उनके आंदोलन को गलत दिशा देने का काम हो रहा है।