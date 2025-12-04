UKSSSC ग्रुप सी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवदेन इस दिन तक मान्य
UKSSSC ग्रुप सी परीक्षा के लिए लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन की आखिरी तिथि भी सामने आई है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में समूह-ग के 57 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इसका विज्ञापन जारी करते हुए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को समय से पहले आवेदन करने की सलाह दी है, ताकि अंतिम समय में सर्वर या तकनीकी समस्या न आए।
आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर 2025 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 3 से 5 जनवरी 2026 के बीच अपने फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारियों के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो आयोग की आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 9 मार्च 2026 से प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी सभी अपडेट, निर्देश और एडमिट कार्ड केवल आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे।
पेपर लीक कांड
उल्लेखनीय है कि UKSSSC ने पिछले दिनों पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों का सामना किया था। पेपर लीक घटना के बाद आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे और सरकार को जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी। कई गिरफ्तारियां हुईं और परीक्षा प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार किए गए। अब आयोग सभी भर्तियों को पूर्ण पारदर्शिता और कड़ी निगरानी में संपन्न कराने का दावा कर रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
